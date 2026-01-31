W Biedronce promocje na czekolady "+1 gratis".
W Biedronce promocje na czekolady "+1 gratis". Fot. shutterstock

Zajrzeliśmy do gazetki promocyjnej Biedronki. Sieć sklepów postanowiła tym razem zrobić specjalną promocję na czekolady. Przy zakupie dwóch jedną dostaniemy gratis. To idealna okazja przed zbliżającymi się walentynkami, aby zaopatrzyć się w słodkości.

Gorzka, mleczna, biała, z różnymi nadzieniami – rodzajów czekolad na sklepowych półkach nie brakuje. Są też słynne "kinderki". Teraz w Biedronce można je kupić w promocji. Ci, którzy jeszcze nie kupili nic na walentynki mają dobrą okazję.

Promocja na czekolady w Biedronce

Jak czytamy w gazetce "wszystkie tabliczki czekoladowe" wchodzą w ofertę "2+1 gratis". Za darmo dostaniemy najtańszy z wybranych produktów. Rodzaje tabliczek można mieszać dowolnie.

Ponadto w okazyjnej cenie kupimy także:

  • Raffaello (przy zakupie 2 sztuk) – 14, 49 zł
  • Kinder niespodzianki "5+5 gratis" – po 3 zł sztuka
  • słoik nutelli 350 g za 11,99 zł
  • lody "Zielona budka" za 14,29 zł (przy zakupie dwóch sztuk).
    Warto się pospieszyć, bowiem oferta ważna jest do końca soboty. Słynny dyskont przypomina jednak, że tego dnia można zrobić u nich zakupy do późnych godzin wieczornych.

    "Ponad 2500 sklepów Biedronka otwartych 31 stycznia do 23:30 lub dłużej. Sprawdź godziny otwarcia swojego sklepu w komunikacie na drzwiach lub w aplikacji Biedronka lub na stronie biedronka.pl" – podano w komunikacie.

    Jutro niestety sklepy będą zamknięte. Handlową niedzielę mieliśmy 25 stycznia. Oto dokładna rozpiska niedziel handlowych:

  • 25 stycznia
  • 29 marca (niedziela przed Wielkanocą)
  • 26 kwietnia (niedziela przed majówką)
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem)

    • Wygląda więc na to, że po styczniowej niedzieli będziemy mieć dłuższą przerwę od zakupów w siódmym dniu tygodnia. Na tle całego roku szczególnie wyróżnia się grudzień, który jako jedyny oferuje trzy pełne "zakupowe" weekendy.

    Dodajmy, że promocja na czekoladę to nie wszystko. Hitem w Biedronce są też produkty po złotówce z kolekcji Home. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

