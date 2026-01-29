Biedronka z promocją na LEGO. Zestawy do zgarnięcia za darmo, ale są ograniczenia Fot. BartlomiejMagierowski/Shutterstock

W środę 28 stycznia obchodzony był Międzynarodowy Dzień LEGO. Z tej okazji wiele marek wprowadziło obniżki na uwielbiane klocki, a Kaufland rozdawał je nawet za darmo. Dzień później świetną promocję uruchomiła także Biedronka. Ona jednak lepiej zna kreatywność i "przedsiębiorczość" Polaków.

Klocki LEGO to rozrywka dla osób w różnym wieku. W ofercie marki nie brakuje zestawów dla najmłodszych, ale i tych, które powstały z myślą o dorosłych fanach marki. Właśnie dlatego promocje na nie zawsze budzą ogromne emocje, a kiedy pudełka są do zgarnięcia za darmo, mamy murowany hit. Idealnym przykładem była środowa promocja w Kauflandzie. Teraz z podobną akcją ruszyła Biedronka.

Biedronka rozdaje LEGO za darmo. Promocja 1+1 mądrzejsza niż w Kauflandzie

Promocja w Kauflandzie miała bardzo dobre warunki. Wystarczyło przyjść w środę do sklepu, zgarnąć minimum dwa pudełka, żeby drugie (tańsze) otrzymać za darmo. Nie trzeba było mieć żadnych kart ani kuponów, a marka nie wprowadziła limitów na zakup. Efekt? Ludzie wywozili zestawy LEGO całymi koszami, kupując je hurtowo. Później część ich "łupów" trafiła na Vinted, OLX i Allegro.

W czwartek 29 stycznia bardzo podobną promocję uruchomiła Biedronka. W przypadku popularnego dyskontu również drugi zestaw jest za darmo. Jednak ta sieć doskonale zna pomysły Polaków, więc przygotowała się lepiej niż Kaufland. Tu już nie obejdzie się bez limitów.

Biedronka nie rozpieszcza jak Kaufland. Promocja na LEGO ma wiele ograniczeń Fot. Biedronka

Po pierwsze, oferta obowiązuje wyłącznie 29 stycznia. Po drugie, żeby z niej skorzystać, trzeba zeskanować aplikację lub kartę Moja Biedronka. Po trzecie, nie liczcie na zakupy bez limitu. Każdy może odebrać maksymalnie trzy darmowe zestawy. Trochę to smutne, ale z drugiej strony dzięki temu Biedronka uniknie hurtowych zakupów, a z promocji skorzysta więcej osób.

Mankament promocji na LEGO w Biedronce. Los Kauflanda im nie groził

Choć promocja Biedronki jest znacznie bardziej przemyślana i może z niej skorzystać więcej osób, to jednak daleko jej do tego, co klientom zaoferował Kaufland. Dlaczego? Bo porównywanie asortymentu LEGO w obu tych sklepach to jak zestawienie małego stadionu ze... Stadionem Narodowym.

Kaufland miał w środę o 7:00 całe regały zastawione przeróżnymi zestawami LEGO. Do wyboru były pudełka z serii Technic, Disney, City, Star Wars czy Marvel. Wybór był przeogromny. Biedronka nie może pochwalić się tak rozbudowaną ofertą. W sklepach najczęściej można znaleźć kilkanaście, może kilkadziesiąt pudełek z bardzo podstawowymi zestawami. Niemniej, jeżeli lubicie LEGO, warto zajrzeć do pobliskich Biedronek. Może akurat upolujecie coś ciekawego.