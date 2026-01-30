Biedronka zorganizowała wielką akcję. Pościele, prześcieradła, zasłony, firany i świece w promocji 1+1 za 1 zł. Shutterstock.com/Szymon Pelc

Klienci Biedronki mogą liczyć na kolejną kosmiczną promocję. Znana sieć oferuje tym razem produkty niezbędne w każdym domu. Pościele, prześcieradła i zasłony to dopiero początek. Jest cała lista produktów, na które obowiązuje promocja "1+1 za 1 zł". Najlepiej od razu kupić więcej sztuk.

REKLAMA

Pościel lub prześcieradło za złotówkę – brzmi to niewiarygodnie, ale dla Biedronki nie ma rzeczy niemożliwych. Sieć dyskontów dopiero co zorganizowała akcję 1+1 na klocki LEGO, a teraz zachęca kolejną fantastyczną promocją. Tym razem drugi produkt można kupić za złotówkę – i nie trzeba wychodzić do tego z domu.

Pościele, prześcieradła i nie tylko. Lista promocyjnych produktów w Biedronce

Akcja promocyjna "Przytulny dom", w ramach której drugi produkt można kupić za złotówkę, obowiązuje w sklepie internetowym Biedronka Home. W momencie publikacji artykułu wchodzi w nią 209 produktów, ale niektóre z nich są już na wyczerpaniu.

REKLAMA

W promocji można kupić między innymi pościel bawełnianą w różnych wzorach i rozmiarach. Podstawowe ceny kompletów pościeli Pation zaczynają się od 129 złotych. Każdy z zestawów złożony jest z poszewki na kołdrę i dwóch poszewek na poduszkę (dostępne warianty poszewek na kołdrę to 140x200 cm, 160x200 cm i 220x200 cm). Pościel wykonana jest w stu procentach z bawełny o gramaturze 120 g/m2 i posiada certyfikat OEKO-Tex. Jest ona zapinana na zamek błyskawiczny.

Akcja promocyjna obejmuje również prześcieradła z gumką w różnych rozmiarach, w stu procentach wykonane z bawełny. Prześcieradła Soft Jersey wyprodukowane są z miękkiego materiału. One również posiadają certyfikat OEKO-Tex. Ceny zaczynają się od 39,99 zł.

REKLAMA

Jeśli planujesz odmienić wnętrze swojego domu, nadarza się ku temu znakomita okazja. Pościele i prześcieradła zmienią wygląd sypialni, z kolei nowe zasłony i firany będą się świetnie prezentować w każdym pomieszczeniu, na przykład w salonie. One również dostępne są w ramach akcji Biedronka Home. Firany na przelotkach lub na taśmie z subtelnymi nadrukami kosztują w cenie regularnej 89,90 zł, z kolei zasłony, strukturalne lub welwetowe, kolejno 99 i 119 złotych. Mówimy tu oczywiście o cenie za komplet złożony z dwóch sztuk. Firany w kwiatowe wzory oraz zasłony Smukee wykonane są z poliestru, a przelotki z metalu.

REKLAMA

W akcję włączone są również rolety. Tu dostępne są rozmaite wersje stylistyczne: rolety plisowane (szare i białe) w cenie od 54,90 zł za sztukę, dzień noc (białe i szare) w cenie od 69,90 zł za sztukę oraz rzymskie (beżowe i ecru) w cenie od 89,90 zł za sztukę. Są one dostępne w kilku rozmiarach, dzięki czemu można dopasować je do każdego okna.

W promocji Biedronki "Przytulny dom" dostępne są również świece LED Lighthouse. To woskowe ozdoby na baterie, które imitują prawdziwy płomień. Będą świetnie zdobić pomieszczenie i zdadzą egzamin np. w świątecznych stroikach, bo są owinięte delikatnymi drutami. Biorąc pod uwagę ich cenę, warto rozważyć zrobienie zapasów przed kolejnymi świętami. Dostępne są w trzech rozmiarach: 10, 12,5 oraz 15 cm. Podstawowa cena jednej świecy wynosi od 12,99 zł do 24,99 zł.

Zasady akcji 1+1 za 1 zł

Akcja specjalna 1+1 za 1 zł obowiązuje w sklepie internetowym Biedronka Home. Jest to oferta aktualna od 24 stycznia 2026 roku do 28 lutego 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Produkty mogą szybko się wyprzedać, warto więc zrobić zapas – tym bardziej, że takie ceny to naprawdę rzadkość.

Jak skorzystać z promocji Biedronki? To bardzo proste: wystarczy dodać do koszyka dwa produkty z tej samej kategorii (są one podzielone na pięć kategorii: pościele, prześcieradła, zasłony i firany, rolety, świece). Za pierwszy zapłacimy pełną cenę, a za drugi (tańszy lub w tej samej cenie) – tylko złotówkę. Biedronka przypomina jednak, że produkty kupione w ramach akcji traktowane są jako zestaw, a to oznacza, że nie można ich zwracać pojedynczo.