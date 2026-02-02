Katarzyna Cichopek kupiła nowy samochód. W sieci burza. instagram.com/@katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem nowego nabytku: samochodu prosto z salonu. Gwiazda Polsatu dołączyła do niego dłuższy opis, w którym dziękowała sobie za ciężką pracę. W komentarzach aż wrze.

Katarzyna Cichopek ma powody do radości: właśnie odebrała nowiutki samochód z salonu. To dla niej kolejny szczęśliwy moment w ostatnim czasie – zaledwie trzy miesiące temu powiedziała "tak" Maciejowi Kurzajewskiemu i tym samym po raz drugi została mężatką. Nie mogła się jednak spodziewać, że nowe auto, którym się właśnie pochwaliła, wywoła taką burzę wśród internautów.

Nowy samochód Katarzyny Cichopek

Aktorka i celebrytka od 2000 roku gra w "M jak miłość", a rola Kingi pozwoliła jej zaistnieć w świadomości widzów. W 2020 zaczęła prowadzić "Pytanie na śniadanie" w duecie z Maciejem Kurzajewskim. Cztery lata później, po zmianach personalnych w Telewizji Polskiej, oboje znaleźli pracę w Polsacie jako gospodarze śniadaniówki "halo tu polsat". Katarzyna Cichopek jest gwiazdą również na Instagramie i Facebooku, gdzie trafiło zdjęcie, na którym pozuje przy nowym samochodzie.

Na fotografii widzimy rozpromienioną żonę Macieja Kurzajewskiego, która jedną dłoń opiera na masce samochodu. Auto jest pod przykryciem, a na nim znajduje się ogromna kokarda. Widać jednak, że pojazd jest pokaźnych rozmiarów (istnieje prawdopodobieństwo, że to SUV, typ auta, który chętnie wybierają gwiazdy). Pod przykryciem odznacza się emblemat przypominający logo marki Audi.

"Moja siła. Mój upór. Moja wiara w to, co robię. Każda chwila zwątpienia, każde zmęczenie, momenty, w których było ciężko i najłatwiej byłoby się poddać… nie zatrzymały mnie. One mnie zbudowały. I dziś stoję dokładnie tutaj. Z wdzięcznością, dumą. Bo warto było wierzyć. W siebie. I nie odpuszczać" – napisała Kasia Cichopek.

W komentarzach zawrzało. Internauci z miejsca podzielili się na dwa obozy: jedni składają gratulacje, inni z kolei uszczypliwie komentują wpis. W show-biznesie nowy zakup, szczególnie tak duży, często ma związek ze współpracą z salonem (niekiedy barterową) lub dłuższą umową. I choć trudno się tu do czegokolwiek przyczepić, to część komentujących z rezerwą traktuje opisy o "sile" i "uporze".

"Naprawdę??? I to wszystko po to, żeby kupić... Auto?", "To tylko samochód, rzecz, która za parę lat straci swoją wartość", "Piękne słowa, ale sukces to nie stan posiadania, ale stan ducha – rzeczy przemijają, a charakter i relacje zostają na zawsze", "Rzeczy materialne są ważne, ale wartości i zasady najważniejsze" – upominają niektórzy komentujący, a część dosadnie wyraża zdziwienie "chwaleniem się" nowym samochodem. Inni z kolei składają gratulacje, a dumny z żony Maciej Kurzajewski napisał wymowne: "Yeah!".

Samochody Katarzyny Cichopek

Przypomnijmy, że nie byłby to pierwszy SUV Katarzyny Cichopek. Już wcześniej w jej garażu znajdowało się Audi Q5 w wersji 40 TDI quattro. Istnieje prawdopodobieństwo, że wymieniła samochód na nowszy (i być może jeszcze większy) model. Wartość poprzedniego samochodu celebrytki szacowano na około 200-300 tysięcy złotych.