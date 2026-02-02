Polski podróżnik zmarł podczas wyprawy w Rosji Fot. spas-sakha.ru

Nie żyje Adam Borejko, polski podróżnik, który realizował ekstremalny projekt przejazdu rowerem z rosyjskiego Jakucka do Ojmiakonu. Lokalne służby ratownicze przekazały, że mężczyzna zmarł w pokoju hotelowym.

Jak przekazała Służba Ratunkowa Republiki Sacha w Jakucji, polski turysta Adam Borejko zarejestrował się w bazie 24 stycznia i otrzymał instrukcje. "Trasa rozpoczęła się 25 stycznia i miała zakończyć się 18 lutego 2026 roku. Planował dojechać rowerem do Ojmiakonu. Jego koordynator w Jakucku przekazał informacje o jego położeniu oficerowi dyżurnemu za pomocą danych z jego lokalizatora" – czytamy.

25 stycznia mężczyzna wyruszył wyznaczoną trasą. Tego samego dnia dotarł do wioski Tyungyulyu, a następnie do wioski Churapcha. "Dotarł tam 31 stycznia, o godzinie 20:00 przez Tattinsky Ulus do wioski Chandyga, zgodnie z planem" – przekazały lokalne służby.

Dodano, że Adam Borejko zatrzymał się w hotelu, a rano 1 lutego nie opuścił pokoju. O godzinie 17:10 personel odkrył jego ciało. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.

Jak podają rosyjskie media, pracownik hotelu relacjonował, że Polak "przyjechał w dobrym stanie, nie skarżył się na złe samopoczucie ani odmrożenia". Na miejscu zdarzenia trwają czynności dochodzeniowe.

Adam Borejko samotnie chciał pokonać trzy żywioły świata na rowerze

Polski podróżnik planował przejechać rowerem z Jakucka do Ojmiakonu, które jest uznawane za jedno z najzimniejszych stale zamieszkanych miejsc na świecie. Na swoim koncie na Instagramie mężczyzna udostępniał relacje z wyprawy.

Służba Ratunkowa Republiki Sacha w Jakucji poinformowała, że wyprawa Polaka obejmowała "pokonanie upału, wysokości i zimna". Latem 2023 roku Borejko przekroczył Saharę i Atlas Wysoki w centralnym Maroku, gdzie temperatury często przekraczały 50°C.