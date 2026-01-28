Koniec poszukiwań 13-latki na Malcie. Dziecko nie żyje Fot. Civil Protection Malta/Facebook

Od poniedziałku na Malcie trwały poszukiwania 13-letniej dziewczynki z Polski, którą podczas spaceru porwała fala. Dziecka szukano we wtorek, a także w środę rano. Akcję poszukiwawczą zakończono przed południem, kiedy odnaleziono jej ciało.

REKLAMA

Poszukiwania dziecka trwały przez 3 dni. Rozpoczęto je jeszcze w poniedziałek wieczorem. Zmrok i trudne warunki sprawiły, że trzeba było je przerwać. We wtorek morze wyrzuciło na skały kurtkę należącą do zaginionej dziewczynki, ale po 13-latce nie było śladu. Przełom nastąpił w środę. Właśnie wtedy nurek trafił odnalazł zwłoki dziecka w wodzie.

13-latka z Polski porwana przez falę na Malcie. Nastolatka nie żyje

Do tragicznych w skutkach wydarzeń na Malcie, a dokładnie w pobliżu portu w Cirkewwie na północy wyspy doszło w poniedziałek 26 stycznia po godzinie 18:00. Dziewczynka spacerowała w pobliżu wybrzeża z ojcem i starszym bratem, kiedy uderzyła w nich potężna fala. Woda powaliła mężczyzn na ziemię, a dziewczynkę wciągnęła do morza.

REKLAMA

Po blisko dwóch dobach poszukiwań ratownikom udało się ją odnaleźć. Ciało 13-latki namierzył jeden z zaangażowanych w akcję nurków. "Ratownicy pracowali dzień i noc w nadziei na odnalezienie polskiej dziewczyny, która została porwana przez wzburzone morze. Poinformowano mnie, że niestety nurkowie znaleźli dziewczynkę martwą. Zapewniamy pełne wsparcie rodzinie poprzez policyjny zespół wsparcia" - poinformował minister spraw wewnętrznych Malty Byron Camilleri.

13-latka z Polski nie żyje. Polska ambasada na Malcie ostrzega turystów

Jeszcze we wtorek rano, kiedy trwały poszukiwania 13-latki, ostrzeżenie dla turystów przebywających na Malcie wydała polska ambasada. W komunikacie podkreślono, że warunki pogodowe na wyspie są niebezpieczne, a podróżni powinni trzymać się z dala od wybrzeża.

REKLAMA