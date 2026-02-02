Zima w Polsce daje się we znaki. Mróz nie odpuszcza. Zrzut ekranu / Wxcharts

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. Za nami najmroźniejsza noc tej zimy, a prognozy pogody wskazują, że antycyklon Daniel kieruje nad Polskę kolejne fale zimnego powietrza. IMGW wydało alerty, a w poniedziałek i wtorek czekają nas kolejne mrozy.

Tegoroczna zima w Polsce daje o sobie znać. Zapamiętamy ją jako mroźną i śnieżną, a na początku lutego wyż znad Finlandii sprowadził nad kraj masy arktycznego powietrza. Co prawda synoptycy zapowiadają, że ocieplenie jest już na horyzoncie, ale przyjdzie nam jeszcze na nie poczekać, o czym pisaliśmy w naTemat. Miniona noc była szczególnie mroźna, ale w następnych godzinach termometry również wskazywać będą ujemne temperatury.

Prognoza pogody na poniedziałek 2 lutego

Za nami wyjątkowo mroźna noc, podczas której temperatury odczuwalne mogły sięgać nawet -38 st. C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Europa Środkowa, część Wschodniej oraz Skandynawia znajdują się pod wpływem rozległego wyżu znad Finlandii. Nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtują niże znad północnego Atlantyku, Turcji i zachodniej Rosji. W Polsce obecne są masy arktycznego powietrza, a w kolejnych godzinach mróz nie planuje odpuszczać.

W poniedziałek termometry w całym kraju wskażą ujemne temperatury. Na północnym wschodzie kraju zapowiada się niewielkie zachmurzenie, w pozostałych częściach kraju będzie ono umiarkowane lub duże. Temperatury maksymalne wynosić będą od -19 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez ok. -15 st. C w centralnej części kraju, po -3 st. C na południowym zachodzie. IMGW zapowiada wiatr słaby i umiarkowany, w wysokich Sudetach miejscami porywisty. Nad morzem dąć będzie z południowego wschodu, w większości kraju ze wschodu.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenia (w południowo-zachodniej i południowej części kraju duże, tam też miejscami prognozuje się słabe opady śniegu). W rejonach podgórskich Karpat miejscami wystąpią marznące mgły, które mogą zmniejszyć widoczność do 300 metrów.

Zapowiada się kolejna mroźna noc, podczas której temperatury minimalne mogą wynieść nawet -27 st. C. W północno-wschodniej Polsce, miejscami w Mazowieckiem i Lubelskiem termometry wskażą -24 st. C, w centralnej części kraju -8 st. C. Najcieplej, -6 st. C, będzie na południowym zachodzie. Wiatr wschodni, na ogół słaby lub umiarkowany (w zachodniej części kraju porywisty); w wyższych partiach gór mogą wystąpić porywy do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne w związku z silnymi mrozami. Alerty pomarańczowe obowiązują w województwach:

lubelskim (powiaty: bialski, Biała Podlaska, łukowski, radzyński, parczewski, włodawski, lubartowski, łęczyński, chełmski, Chełm), mazowieckim (powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, Siedlce, łosicki), podlaskim, pomorskim (powiaty: nowodworski, gdański, starogardzki, tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski), warmińsko-mazurskim (wszędzie poza powiatami: działdowskim, nidzickim i nowomiejskim).

Żółte alerty dotyczą województw:

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Pogoda we wtorek 3 lutego

Wtorkowa prognoza pogody wskazuje na kolejne mrozy. W północno-wschodniej części kraju bez chmur lub z niewielkim zachmurzeniem, nad resztą Polski zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Przewiduje się słabe opady śniegu, które mogą wystąpić w regionach zachodnich i na południu, a także lokalnie w centrum. W rejonach podgórskich w pierwszej części dnia możliwe są marznące mgły, które zmniejszą widoczność do 300 metrów.

Termometry wskażą maksymalnie: w północno-wschodniej części Polski -15 st. C, w centrum kraju -12 st. C, a na południowym zachodzie i południu od -3 st. C do -1 st. C. W południowej części województwa śląskiego oraz w Małopolsce lokalnie możliwe temperatury wynoszące ok. 0 st. C.