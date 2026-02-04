Mięso w Dino to sekret sukcesu. Dlaczego jest tanie, ale dobre?
Mięso to "tajna broń" Dino. Skąd pochodzi? Fot. Remigiusz Gora / Shutterstock

Polska sieć Dino stała się tak popularna, bo dociera tam, gdzie Biedronka nie, czyli do mniejszych miejscowości i na wieś. Za jej potęgą stoi nie tylko lokalizacja, ale także sprytna strategia produktowa. Sprzedawane tam mięso to "tajna broń" Dino.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Złośliwi powiedzą, że atrakcyjne ceny to efekt oszczędności na ogrzewaniu sklepów czy pensjach załogi, co zresztą stało się przyczyną trwającego sporu zbiorowego i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pewnie coś w tym jest, ale jest też inny powód dominacji sieci. Za sukcesem stoją też tanie, ale jakościowe mięsa i wędliny.

Skąd jest mięso i wędliny w Dino?

Dino chwali się na stronie, że fundamentem ich oferty są stoiska mięsne z obsługą, które sprzedają wyroby od jednego producenta: zakładu Agro-Rydzyna. Sieć postawiła być samowystarczalna. To daje im ogromną przewagę nad Biedronką czy Lidlem. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza produkcyjnego firma unika pośredników (a to też dodatkowe koszta) i ma bezpośredni wpływ na to, co trafia do sklepów.

logo
Fot. Dino

Wybór konkretnego dostawcy pozwala utrzymać rygorystyczne normy jakościowe bez podwyższania cen. Dino podkreśla w raportach, że w recepturach nie ma MOM (mięsa oddzielanego mechanicznie) ani oleju palmowego. Dla wielu klientów brak sztucznych wypełniaczy i innych zbędnych dodatków to najważniejszy argument za zakupem.

Zakłady Agro-Rydzyna to sekret sukcesu Dino

Za produkcję odpowiada spółka zależna Agro-Rydzyna, której wyroby stanowią około 14 proc. całkowitych przychodów Grupy Kapitałowej Dino Polska. Firma ta posiada obecnie dwa nowoczesne zakłady zlokalizowane w województwie wielkopolskim: w Kłodzie oraz w Jastrowiu. Ta druga inwestycja zajmuje niemal 7 tys. metrów kwadratowych i daje pracę nawet 400 osobom.

logo
Fot. agrorydzyna.pl

Zakłady te nie zajmują się samym ubojem, lecz przetwarzaniem półtusz pozyskiwanych od rodzimych hodowców. Agro-Rydzyna dostarcza do marketów świeżą wieprzowinę oraz szeroki wachlarz wędlin produkowanych w naturalnych osłonkach. Cała ta ogromna produkcja jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów Dino. Wyrobów z tego zakładu nie można kupić nigdzie indziej.

Skąd jest chleb i bułki w Dino?

Drugą "tajną bronią" sieci jest świeże pieczywo, które nie pochodzi wyłącznie z głębokiego mrożenia. Dino na stronie zapewnia, że zrezygnowało z masowego odpieku na miejscu na rzecz współpracy z lokalnymi rzemieślnikami. To sprawia, że chleb i bułki zachowują świeżość znacznie dłużej niż te kupowane w typowych dyskontach.

logo
Fot. Dino

Regionalni piekarze dostarczają do sklepów tradycyjne produkty, takie jak chleb Grodzki czy wypieki wieloziarniste. Logistycznie jest to trudniejsze i droższe wyzwanie niż przechowywanie mrożonych kawałków ciasta przez pół roku, ale magia pieczywa z piekarni też przyciąga mnóstwo kupujących.

Zobacz także

logo
Inspekcja Pracy wchodzi do Dino. Kasjerzy skarżą się na pensje i zimno w sklepie
logo
Ciastka Brainrot w Lidlu i Dino. Już wiem, czemu kosmici nie chcą się z nami kontaktować
logo
Dino ma w ofercie prawdziwy hit. Te słoiki przypomną ci, jak smakuje lato
logo
Pracownicy Dino mają zakaz długich urlopów w wakacje. Dostali skandaliczne instrukcje
logo
Dino Oil to będą stacje paliw. Polska sieć rozkręca biznes w nowej branży
logo
Polska sieć rozpycha się łokciami. Chce być dużo tańsza od Biedronki i Dino