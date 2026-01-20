Fasolka w słoikach z Dino to prawdziwa perełka. Shutterstock.com/Longfin Media

Sieci sklepów konkurują ze sobą zarówno cenami produktów, jak i tym, co mają w ofercie. W Dino można trafić na przykład na prawdziwą perełkę, która sprawdzi się do każdego posiłku. Dobrze radzimy: zróbcie zapas, zanim inni wykupią wszystkie słoiki. Gwarantujemy, że zakochacie się w tym smaku.

Wokół polskiej sieci supermarketów Dino w ostatnim czasie pojawiły się spore kontrowersje, a Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole. Mimo to placówki cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Sieć, która obecnie ma już ponad 3000 sklepów, oferuje m.in. mięso, które chwalą konsumenci. Kolejnym filarem sukcesu Dino jest pieczywo, które nie pochodzi z mrożonego ciasta (a z takim można spotkać się w większości dyskontów). To dopiero początek: prawdziwym hitem jest też fasolka w słoikach.

Słoiki z fasolką z Dino podbiją serca... i talerze

Wszyscy kochają fasolkę szparagową, która co roku jest niekwestionowanym hitem lata. Co jednak, gdybyśmy powiedzieli wam, że można ją jeść przez cały rok – i wciąż będzie fantastycznie smakować? To nie żart: koniecznie odwiedźcie najbliższy sklep Dino i kupcie fasolkę konserwową w słoiku. Najlepiej zróbcie od razu zapas!

Słoik z fasolką konserwową ciętą Unamel kosztuje 5,99 zł, cena jest więc niewygórowana. W składzie znajdziemy tylko fasolę szparagową, wodę, sól i kwas askorbinowy, który jest przeciwutleniaczem. W słoikach z Dino nie ma więc "chemii", a zachęcająco brzmi także niska kaloryczność – produkt ma zaledwie 14 kcal w 100 gramach.

Dodajmy, że fasolka pochodzi od polskiego producenta, a Unamel to firma z tradycjami, która istnieje na rynku od 1922 roku. Siedziba zakładu mieści się w Unisławie.

Fasolkę w słoikach znajdziecie na dziale z przetworami warzywnymi w Dino. Dostrzeżecie ją bez trudu, bo wygląda zachęcająco i świeżo, a dostępna jest w dwóch wersjach: zielonej i żółtej.

fot. Unamel.pl - zdjęcie producenta

Jak podawać fasolkę w słoikach?

Fasolka konserwowa firmy Unamel to produkt wszechstronny, który można spożywać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jeśli od razu przypadnie wam do gustu, może skończyć się tak, że zjecie ją... prosto ze słoika. Zalecamy jednak próbowania jej w różnych wersjach.

Delikatny smak fasolki sprawia, że świetnie sprawdzi się np. jako dodatek do obiadu z ziemniakami. Nie trzeba czekać do lata na świeże warzywo, gdy można zjeść je ze słoika i jest tak samo smaczne. Przyrządzenie jest banalnie proste: wystarczy odcedzić fasolkę i podgrzać ją (na patelni lub w kuchence mikrofalowej), opcjonalnie można także przygotować zasmażkę z bułki tartej i masła lub oleju. Możecie też dodać warzywo do gulaszu, potrawki lub zapiekanki ziemniaczanej, a następnie cieszyć się ulepszonym smakiem dania.

