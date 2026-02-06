Sofiia Dovhal i Wiktor Kulesza nie kryli emocji po udanym debiucie na IO w Mediolanie Fot. Screen z transmisji

Igrzyska w Mediolanie będą jednym z najważniejszych sportowych tematów najbliższych tygodni. Choć oficjalne rozpoczęcie imprezy będzie miało miejsce dopiero w piątek wieczorem, to pierwsi sportowcy już zaczęli zmagania. W tym gronie są też Sofiia Dovhal i Wiktor Kulesza, którzy nie kryli wzruszenia po świetnym występie.

Igrzyska Olimpijskie to najważniejsza impreza czterolecia. Już sama kwalifikacja i możliwość udziału w tych zmaganiach to ogromny zaszczyt. Swoją okazję na zaprezentowanie się w piątek 6 lutego w godzinach porannych mieli nasi tancerze na lodzie – Sofiia Dovhal i Wiktor Kulesza. Ich przejazd zakończył się wybuchem emocji.

Pierwszy start Polaków na igrzyska w Mediolanie. Pojawiły się duże emocje

Jako jedni z pierwszych do rywalizacji we Włoszech przystąpili łyżwiarze figurowi. Na taflę Milano Ice Skating Arena w Mediolanie jako jedna z pierwszych wyjechała ukraińsko-polska para Sofiia Dovhal i Wiktor Kulesza. Ich program taneczny był dynamiczny i bardzo dobrze wykonany.

Trwający ok. 3 minut występ nie zawierał większych błędów i przyniósł naszym reprezentantom najlepszy wynik w sezonie – 60,23 pkt. Jednak więcej niż ostateczne punkty mówią emocje, których na wodzy nie utrzymała trenerka Polaków, a także Sofiia Dovhal.

Chwilę po zakończeniu przejazdu młodziutka, bo zaledwie 19-letnia zawodniczka, nie kryła wzruszenia i zalała się łzami, wpadając w objęcia partnera. Emocji po dobrym występie swoich zawodników nie kryła także ich trenerka Sylwia Nowak-Trębacka. Zresztą sama doskonale wie, co czuła Sofiia, bo sama była polską olimpijką w Nagano i Salt Lake City.

Kolejne starty Polaków na IO w Mediolanie

Piątek przyniesie więcej emocji polskim kibicom. W planach startów na 6 lutego są bowiem aż trzy występy naszych łyżwiarzy figurowych. Najlepsze czeka nas na koniec.

Zgodnie z programem igrzysk o 11:35 powinna rozpocząć się rywalizacja par sportowych w programie krótkim. Tam zobaczymy Julię Szczecininę tańczącą z Michałem Woźniakiem.

Natomiast o godzinie 13:35 rozpoczną się zmagania solistek. Tam o jak dobry rezultat dla Polski w programie krótkim powalczy Jekaterina Kurakowa. Najlepszym wynikiem Polki rosyjskiego pochodzenia jest brąz na ME w sezonie 2022/23 (przed rokiem była ósma) i 21. miejsce podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata.

