Aleksandra Mirosław ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Wyjaśniła, co dalej Fot. Aleksandra Mirosław/Facebook

Aleksandra Mirosław to jedna z legend polskiego i światowego sportu. Multimedalistka mistrzostw świata i Europy, a także mistrzyni olimpijska ogłosiła, że kończy zawodową karierę sportową. Wiadomo, co z jej kolejnymi startami.

REKLAMA

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych, ale i cenionych polskich sportsmenek ostatnich lat bez wątpienia jest Aleksandra Mirosław. Rekordzistka świata i multimedalistka we wspinaczce sportowej w poniedziałek 2 lutego ogłosiła zakończenie kariery. Wiadomo, kiedy ostatecznie odwiesi buty na kołek.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Jest legendą wspinaczki sportowej

Nikt nie dostarczył nam w ostatnich latach tylu powodów do dumy, co Aleksandra Mirosław. To właśnie ona obroniła honor naszej reprezentacji, zdobywając jedyny złoty medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wiadomo już, że mistrzyni nie stanie do obrony tytułu w Los Angeles w 2028 roku.

REKLAMA

Aleksandra Mirosław w poniedziałek 2 lutego w dniu swoich 32. urodzin poinformowała, że będzie to jej ostatni sezon w zawodowej karierze. "Chciałbym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i Mistrzostwach Europy. Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas" – poinformowała zawodniczka w mediach społecznościowych.

Dodała też, że decyzja nie jest przypadkowa i dojrzewała w niej od dłuższego czasu. Podkreśliła, że ze sportem chce skończyć na własnych zasadach. "Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie. Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień" – dodała.

REKLAMA

Aleksandra Mirosław żegna się ze sportem. W tym samym roku zrobi to Kamil Stoch

Aleksandra Mirosław wyjaśniła, że w tym sezonie wystartuje w Pucharze Świata, w tym w zawodach, które zostaną rozegrane w Krakowie. Zawodniczka pojedzie także na mistrzostwa Europy. "Przede mną ostatnie miesiące, zawody i treningi, a moje zaangażowanie w pracę, którą muszę jeszcze wykonać, pozostaje niezmienne. Tak jak moje cele. Daję z tego wszystko, co mam" – dodała sportsmenka.

Warto podkreślić, że rok 2026 może być wyjątkowo smutny dla polskiego sportu. Z zawodową karierą już wiosną tego roku pożegna się także wybitny skoczek i multimedalista olimpijski Kamil Stoch. Mistrz z Zębu już kilka miesięcy temu poinformował, że sezon zimowy 2025/26 będzie ostatnim w jego karierze. Naszego reprezentanta będziemy mogli dopingować podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Mediolanie.