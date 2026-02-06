Roman Giertych podpowiada, gdzie może być Zbigniew Ziobro Fot. Zrzut ekranu / Roman Giertych - oficjalny / YouTube / Policja; montaż: naTemat.pl

Zbigniew Ziobro jest oficjalnie poszukiwany listem gończym. Usłyszał poważne zarzuty i ukrywa się za granicą, ale prokuratura nie zamierza odpuszczać. Do akcji wkroczył też Roman Giertych, który wskazał możliwe miejsce pobytu poszukiwanego polityka PiS.

Po decyzji o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, który wydał wczoraj (5 lutego) sąd, wystawienie listu gończego było tylko kwestią czasu. Wszyscy wiemy, że polityk PiS jest gdzieś na Węgrzech, bo tam otrzymał azyl polityczny.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą stał się faktem

Prokuratura krajowa zapewnia, że ma dowody na ogromne prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego aż 26 przestępstw. Sytuacja jest poważna, ponieważ śledczy wprost mówią o próbach unikania odpowiedzialności i celowym ukrywaniu się.

"Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" – twierdzi Prokuratura Krajowa.

Sąd chce go aresztować, bo uznał, że wysoka kara, sięgająca nawet 25 lat więzienia, może skłaniać byłego ministra do niszczenia dowodów lub wpływania na zeznania innych osób zamieszanych w sprawę.

Roman Giertych wskazuje, gdzie jest Zbigniew Ziobro

Do poszukiwań byłego szefa resortu sprawiedliwości włączył się Roman Giertych. Adwokat twierdzi, że doskonale wie, gdzie obecnie przebywa ścigany polityk, ponieważ ten miał sam się "ujawnić" podczas innej rozprawy sądowej.

"Wypełniając ustawowy obowiązek informowania o miejscu pobytu poszukiwanego, chciałbym oświadczyć, że dzisiaj Zbigniew Ziobro na zdalnej rozprawie, gdzie odpowiada za naruszenie moich dóbr osobistych, usprawiedliwił swą nieobecność tym, że jest w ośrodku zdrowia na terenie Węgier" – napisał Roman Giertych na platformie X.

Dlaczego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany?

Głównym powodem problemów Ziobry są nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości, który mu podlegał, gdy był ministrem sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w wyprowadzaniu milionów złotych.

Pieniądze, które miały trafiać do ofiar przestępstw, miały być wykorzystywane do budowania zaplecza politycznego i finansowania podmiotów powiązanych z jego otoczeniem.

Zbigniew Ziobro od grudnia korzysta z ochrony rządu Viktora Orbána. Jego obrońca potwierdził, że polityk ma azyl na Węgrzech. Budapeszt argumentuje to łamaniem praw obywatelskich w Polsce.

To jednak sprawia, że krajowy list gończy może nie wystarczyć, dlatego prokuratura już planuje wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania, aby sprowadzić go przed polskie oblicze sprawiedliwości. Nakaz ma zostać wydany w przyszłym tygodniu.