Oszustwo na "Poradnik Bezpieczeństwa". Jak działają przestępcy?
Oszustwo na "Poradnik Bezpieczeństwa". Trzeba uważać, komu otwieramy drzwi Fot. Video_Stock _Production

Nikt nie przypuszczał, że inicjatywa mająca chronić obywateli stanie się narzędziem w rękach przestępców. Oszuści i wyłudzacze zaczęli wykorzystywać "Poradnik bezpieczeństwa", by okradać Polaków. W specjalnym apelu ostrzega przed tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Wielu mieszkańców w swoich skrzynkach pocztowych znalazło już przesyłkę od MON i MSWiA. Rządowy program zakłada, że docelowo każda rodzina w kraju otrzyma egzemplarz "Poradnika Bezpieczeństwa". Niestety, całą akcję wykorzystują przestępcy, którzy pod pretekstem nowych przepisów próbują wejść do naszych domów.

Poradnik Bezpieczeństwa MON. Co jest w środku?

Broszura została przygotowana przez rządowych ekspertów i ma stanowić kompendium wiedzy na trudne czasy. Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie reagowania na kryzysy, takie jak powodzie, pożary czy ataki terrorystyczne.

– Chodzi o to, żeby był na stole w kuchni, gdzie wszyscy mają dostęp, a nie na półce między innymi książkami – mówił w zeszłym roku wicepremier. Poradnik można pobrać też w wersji elektronicznej.

W poradniku zawarto konkretne instrukcje dotyczące m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad ewakuacji oraz zabezpieczania mienia. Polska chce w ten sposób budować odporność obywatelską na wzór najbezpieczniejszych państw w Europie.

Oszustwo na poradnik bezpieczeństwa. Jak działają przestępcy?

Niestety, kreatywność złodziei nie ma granic. Służby odnotowują coraz więcej sygnałów o osobach, które pukają do drzwi i podszywają się pod urzędników. Na klatkach schodowych pojawiają się też ogłoszenia o rzekomej kontroli mieszkań w związku z Poradnikiem.

Przestępcy twierdzą, że muszą przeprowadzić kontrolę mieszkania pod kątem wytycznych zawartych w nowej broszurze lub oferują jej sprzedaż, mimo że jest ona całkowicie bezpłatna.

"Poradnik Bezpieczeństwa nie nakłada na ciebie żadnych obowiązków. Urzędnicy nie prowadzą kontroli w związku z Poradnikiem" – ostrzega MSWiA w oficjalnym komunikacie.

"Nie podawaj swoich danych osobowych, zwłaszcza numeru PESEL, osobom, które podają się za urzędników prowadzących kontrole bezpieczeństwa w związku z Poradnikiem" – apelują rządzący.

Resort przypomina, że poradnik ma jedynie charakter edukacyjny i nie daje nikomu prawa do sprawdzania naszych mieszkań. Jeśli się z czymś takim spotkamy, od razu zamknijmy drzwi i zadzwońmy na policję.

Zobacz także

logo
Każda polska rodzina otrzyma paczkę od MON. W środku będzie coś ważnego
logo
Polacy dostali "Poradnik bezpieczeństwa". Czytam ich reakcje i jestem załamana
logo
Ktoś dzwoni, a tam nieznany numer. Odrzucanie spamu to kardynalny błąd
logo
"Wierzyłam, że jestem jedyna. Zrobiłam trzy przelewy". Tutaj przestrzegają przed oszustami na miłość
logo
BLIK narzędziem nowego przekrętu. "Omyłkowy" przelew wciąga cię w oszustwo
logo
Perfidne oszustwo "na infolinię". Przestępcy podszywają się pod polski rząd