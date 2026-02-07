3 filmy kostiumowe, które zastąpią wam "Bridgertonów". Znajdziecie je w streamingu (LISTA) Fot. materiał prasowy

Nie będziecie się nudzić w przerwie od "Bridgertonów". W streamingu natraficie na wiele pozycji, od których serce wali, a tętno przyspiesza. Oto 3 filmy kostiumowe tak dobre, że długo o nich nie zapomnicie. Zaczynamy od "Rozważnej i romantycznej" z Kate Winslet i Emmą Thompson.

REKLAMA

"Bridgertonowie", serial kostiumowy inspirowany czasami regencji, właśnie powrócił na platformę streamingową Netflix, serwując publiczności 4. sezon będący luźną interpretacją baśni o Kopciuszku. Najnowszą odsłonę przepołowiono – jej ostatnie odcinki ukażą się pod koniec lutego bieżącego roku. Arystokraci najpierw narobili wokół siebie szumu, po czym na kilka tygodni zniknęli.

3 świetne filmy kostiumowe, które znajdziecie w streamingu

W oczekiwaniu na finał 4. sezonu "Bridgertonów" warto sięgnąć po te 3 filmy kostiumowe. Każdy z tych tytułów jest dostępny w streamingu. Uwaga: szykujcie się na wir emocji.

REKLAMA

1. Rozważna i romantyczna

Kate Winslet i Emma Thompson w filmie "Rozważna i romantyczna". Fot. materiał prasowy

"Rozważna i romantyczna" w reżyserii Anga Lee ("Tajemnica Brokeback Mountain") to melodramat inspirowany prozą Jane Austen, który w wyrazisty sposób pokazuje widzom niezaznajomionym z twórczością angielskiej królowej romansów jej błyskotliwy humor. Dlaczego użyłam stwierdzenia "inspirowany"? W filmie usłyszymy tylko 7 kwestii pochodzących z powieści z 1811 roku, ale to nie zmienia faktu, że w powietrzu czuć austenowską satyrę.

Scenariusz śledzi losy sióstr Elinor i Marianne Dashwood, które po śmierci ojca otrzymują w spadku zaledwie 500 funtów rocznie. Sytuacja materialna zmusza panny do przeprowadzki do ciasnego – w porównaniu z ich dotychczasowymi warunkami życia – domku w Devonshire. Marianne zakochuje się tam w pierwszym lepszym pułkowniku, który wyszukanymi komplementami potrafi owinąć sobie wokół palca każdą dziewczynę w okolicy, a Elinor ukrywa przed bliskimi fakt, że tęskni za Edwardem Ferrarsem, arystokratą o wyższym statusie społecznym niż ona.

REKLAMA

Role sióstr Dashwood powierzono Emmie Thompson ("Okruchy dnia") oraz Kate Winslet ("Titanic"). Znakomitym aktorkom towarzyszą na ekranie m.in. Hugh Grant ("Notting Hill"), Alan Rickman (filmowa seria "Harry Potter"), Greg Wise ("The Crown"), Gemma Jones ("Dziennik Bridget Jones") i Hugh Laurie ("Dr House").

Gdzie obejrzeć? HBO Max

2. Kochanek Lady Chatterley

Emma Corrin w filmie "Kochanek Lady Chatterley". Fot. materiał prasowy

Swego czasu powieść "Kochanek Lady Chatterley" pióra D.H. Lawrence'a z 1928 roku uchodziła za niezwykle obrazoburczą i obsceniczną, o czym świadczył choćby zakaz jej rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz Japonii. Oficjalna wersja bez cenzury ukazała się dopiero w latach 60. XX wieku. Lawrence wyprzedzał swoje czasy, w bezpardonowy sposób badając zakątki kobiecego pożądania i nierówności klasowych.

REKLAMA

Constance Reid wychodzi za mąż za baroneta sir Clifforda Chatterleya, który po I wojnie światowej wraca do domu sparaliżowany od pasa w dół. Między nim a jego żoną istnieje bardzo duża przepaść. Miłosny czar prysł. Podczas spaceru po lesie kobieta poznaje gajowego Olivera Mellorsa, dla którego traci głowę.

W adaptacji nakręconej przez Laure de Clermont-Tonnerre ("Mustang") w roli tytułowej kobiety z wyższych sfer wystąpiła niebinarna aktorka Emma Corrin (księżna Diana z serialu "The Crown"), a w postać jej kochanka wcielił się Jack O’Connell ("Grzesznicy", "28 lat później"). W obsadzie filmu z 2022 roku znaleźli się również Matthew Duckett ("Wyznanie"), Joely Richardson ("Patriota"), Faye Marsay ("Andor") i Ella Hunt ("Dickinson").

Gdzie obejrzeć? Netflix

3. Emma

Anya Taylor-Joy i Johnny Flynn w filmie "Emma". Fot. materiał prasowy

Emma Woodhouse jest bogatką swatką, która za wszelką cenę pragnie uszczęśliwiać mieszkańców sennej angielskiej prowincji. Po udanym wydaniu swojej guwernantki za mąż jej kolejnym celem zostaje roztrzepana Harriet Smith. Niestety mężczyźni z okolicznych miasteczek, zamiast zakochiwać się w Harriet, zakochują się w Emmie, a ta przecież obiecała sobie, że za żadne skarby nie stanie na ślubnym kobiercu.

Wracamy do świata Jane Austen, która w komedii obyczajowej zatytułowanej "Emma" traktuje o prestiżu społecznym, a także wyższych klasach mających o sobie zbyt wysokie mniemanie. Wędrówka po salonach, piknikach, kościołach i salach balowych staje się dla głównej bohaterki okazją do głębokiej refleksji.

REKLAMA

Za kamerą "Emmy" stanęła Autumn de Wilde, reżyserka teledysków zespołu indie rockowego Florence and the Machine. Obsadę poprowadzili: Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej"), Johnny Flynn ("Lovesick"), Bill Nighy ("To właśnie miłość"), Mia Goth ("Frankenstein"), Josh O'Connor ("Challengers"), Callum Turner ("Władcy przestworzy") i Chloe Pirrie ("Dept. Q").