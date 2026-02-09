Polacy wciąż ufają USA Fot. Shutterstock / Getty Images

W czasach rosnącej niepewności geopolitycznej Polacy coraz wyraźniej stawiają na bezpieczeństwo. Najnowsze badanie National Polish American Foundation pokazuje, że to Stany Zjednoczone są postrzegane jako najbardziej wiarygodny sojusznik Polski – znacznie bardziej niż największe państwa Europy Zachodniej.

Z sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) na zlecenie National Polish American Foundation (NPAF) wynika, że 51,31 proc. Polek i Polaków uważa, że Polska ma dziś silnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Jednocześnie badanie pokazuje, że zaufanie to nie rozkłada się równomiernie – wyraźnie koncentruje się wokół osi transatlantyckiej.

Sondaż nie pozostawia złudzeń: Polacy ufają USA

Respondenci zostali zapytani, które państwa realnie przyszłyby Polsce z pomocą w razie wojny. Najczęściej wskazywane były Stany Zjednoczone (43,31 proc.), które wyraźnie wyprzedziły europejskie potęgi: Wielką Brytanię (36,95 proc.), Niemcy (30,41 proc.) i Francję (27,95 proc.), czyli de facto Unię Europejską.

– W niepewnych czasach prawdziwym przyjacielem jest ten, kto przyjdzie z pomocą w razie zagrożenia, a nie ten, kto pięknie przemawia o wartościach. USA są uznawane za sojusznika znacznie bardziej wiarygodnego niż duże państwa Europy – to globalna potęga militarna, gotowa do działania w każdym miejscu na świecie – komentuje Piotr Nowocień, prezes National Polish American Foundation.

Badanie ujawnia również wyraźne różnice międzypokoleniowe. Największą wiarę w siłę polskich sojuszy deklarują osoby w wieku 60+, podczas gdy młodsi respondenci podchodzą do nich znacznie bardziej sceptycznie.

– Starsze pokolenia dobrze pamiętają siłę USA z czasów prezydentury Ronalda Reagana i jego bezkompromisową politykę wobec ZSRR. Młodsi częściej kojarzą Zachód z kryzysami i słabością – stąd mniejsza wiara w trwałość sojuszy – dodaje Nowocień.

Wiara w istnienie silnych sojuszy łączy wyborców większości głównych ugrupowań politycznych – Koalicji Obywatelskiej, PiS, Lewicy, Razem i Polski 2050. Wyjątkiem są sympatycy Konfederacji, wśród których opinie są niemal równo podzielone, oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, którzy jako jedyna grupa w większości uważają, że Polska nie posiada dziś silnych sojuszników.

Polacy uważają sąsiadów Polski za wrogów

W przypadku Rosji i Białorusi panuje niemal pełna zgoda – odpowiednio 89,13 proc. i 82,66 proc. badanych uznaje je za wrogów Polski.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Ukrainy. Za przyjaciela uznaje ją 35,9 proc. respondentów, ale niewiele mniej – 31,27 proc. – postrzega ją jako wroga. Co szczególnie niepokojące, najbardziej niechętna wobec Ukrainy jest najmłodsza grupa badanych (18–29 lat).

Badanie potwierdza też zmianę myślenia o relacjach międzynarodowych. Dla 40,11 proc. Polaków "przyjaźń między narodami" oznacza dziś przede wszystkim wspólne interesy w sferze bezpieczeństwa, a nie wartości, historię czy współpracę gospodarczą. Dla porównania: relacje ekonomiczne wskazało 15,5 proc. respondentów, a wspólną historię – 14,4 proc.

Upada mit wielkich Stanów Zjednoczonych? Polacy rozdwojeni między UE a USA

Inny obraz nastrojów społecznych wyłania się z sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, o którym pisaliśmy w naTemat. Tylko 27 proc. badanych wskazało kraje Unii Europejskiej jako główne źródło pomocy w razie zagrożenia, a jeszcze mniej – 15 proc. – postawiło na Stany Zjednoczone.

Jednocześnie 24 proc. respondentów uważa, że Polska nie mogłaby liczyć ani na wsparcie UE, ani USA, a 18 proc. sądzi, że pomoc przyszłaby w równym stopniu z obu stron. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. ankietowanych.

