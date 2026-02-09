W czasach rosnącej niepewności geopolitycznej Polacy coraz wyraźniej stawiają na bezpieczeństwo. Najnowsze badanie National Polish American Foundation pokazuje, że to Stany Zjednoczone są postrzegane jako najbardziej wiarygodny sojusznik Polski – znacznie bardziej niż największe państwa Europy Zachodniej.
Z sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) na zlecenie National Polish American Foundation (NPAF) wynika, że 51,31 proc. Polek i Polaków uważa, że Polska ma dziś silnych sojuszników na arenie międzynarodowej. Jednocześnie badanie pokazuje, że zaufanie to nie rozkłada się równomiernie – wyraźnie koncentruje się wokół osi transatlantyckiej.
Sondaż nie pozostawia złudzeń: Polacy ufają USA
Respondenci zostali zapytani, które państwa realnie przyszłyby Polsce z pomocą w razie wojny. Najczęściej wskazywane były Stany Zjednoczone (43,31 proc.), które wyraźnie wyprzedziły europejskie potęgi: Wielką Brytanię (36,95 proc.), Niemcy (30,41 proc.) i Francję (27,95 proc.), czyli de facto Unię Europejską.
– W niepewnych czasach prawdziwym przyjacielem jest ten, kto przyjdzie z pomocą w razie zagrożenia, a nie ten, kto pięknie przemawia o wartościach. USA są uznawane za sojusznika znacznie bardziej wiarygodnego niż duże państwa Europy – to globalna potęga militarna, gotowa do działania w każdym miejscu na świecie – komentuje Piotr Nowocień, prezes National Polish American Foundation.
Badanie ujawnia również wyraźne różnice międzypokoleniowe. Największą wiarę w siłę polskich sojuszy deklarują osoby w wieku 60+, podczas gdy młodsi respondenci podchodzą do nich znacznie bardziej sceptycznie.
– Starsze pokolenia dobrze pamiętają siłę USA z czasów prezydentury Ronalda Reagana i jego bezkompromisową politykę wobec ZSRR. Młodsi częściej kojarzą Zachód z kryzysami i słabością – stąd mniejsza wiara w trwałość sojuszy – dodaje Nowocień.
Wiara w istnienie silnych sojuszy łączy wyborców większości głównych ugrupowań politycznych – Koalicji Obywatelskiej, PiS, Lewicy, Razem i Polski 2050. Wyjątkiem są sympatycy Konfederacji, wśród których opinie są niemal równo podzielone, oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, którzy jako jedyna grupa w większości uważają, że Polska nie posiada dziś silnych sojuszników.
Polacy uważają sąsiadów Polski za wrogów
W przypadku Rosji i Białorusi panuje niemal pełna zgoda – odpowiednio 89,13 proc. i 82,66 proc. badanych uznaje je za wrogów Polski.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Ukrainy. Za przyjaciela uznaje ją 35,9 proc. respondentów, ale niewiele mniej – 31,27 proc. – postrzega ją jako wroga. Co szczególnie niepokojące, najbardziej niechętna wobec Ukrainy jest najmłodsza grupa badanych (18–29 lat).
Badanie potwierdza też zmianę myślenia o relacjach międzynarodowych. Dla 40,11 proc. Polaków "przyjaźń między narodami" oznacza dziś przede wszystkim wspólne interesy w sferze bezpieczeństwa, a nie wartości, historię czy współpracę gospodarczą. Dla porównania: relacje ekonomiczne wskazało 15,5 proc. respondentów, a wspólną historię – 14,4 proc.
Upada mit wielkich Stanów Zjednoczonych? Polacy rozdwojeni między UE a USA
Inny obraz nastrojów społecznych wyłania się z sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, o którym pisaliśmy w naTemat. Tylko 27 proc. badanych wskazało kraje Unii Europejskiej jako główne źródło pomocy w razie zagrożenia, a jeszcze mniej – 15 proc. – postawiło na Stany Zjednoczone.
Jednocześnie 24 proc. respondentów uważa, że Polska nie mogłaby liczyć ani na wsparcie UE, ani USA, a 18 proc. sądzi, że pomoc przyszłaby w równym stopniu z obu stron. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. ankietowanych.
Badanie pokazuje też wyraźne różnice polityczne. 53 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej wierzy przede wszystkim we wsparcie UE, natomiast Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem dla wyborców PiS i zwolenników prezydenta Karola Nawrockiego (41 proc.).
