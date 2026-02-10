Shakira upadła na scenie. Tiktok.com/@miguel55hds

Podczas jednego z koncertów Shakiry w ramach trasy "Las Mujeres Ya No Lloran" na scenie doszło do groźnie wyglądającego upadku. Nagranie z udziałem kolumbijskiej wokalistki błyskawicznie obiegło sieć. Fanów Shakiry na moment aż zatkało, na szczęście jednak wokalistka opanowała sytuację. Zobaczcie wideo.

Shakira zaczęła karierę jeszcze w latach 90., choć prawdziwym przełomem była dla niej kolejna dekada. To właśnie wtedy wydała słynny utwór "Hips Don't Lie", który długo nie schodził ze szczytów list przebojów. Słynna Kolumbijka wciąż jest na topie, trwa trasa koncertowa, w ramach której gwiazda pojawi się jeszcze na scenach w Salwadorze, Meksyku, Jordanii, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Podczas jednego z występów w ramach tournée "Las Mujeres Ya No Lloran" doszło do groźnie wyglądającego upadku Shakiry.

Shakira upadła na scenie. Nagranie obiegło sieć

Utalentowana wokalistka występowała ostatnio w Salwadorze. Wykonywała jeden ze swoich przebojów, przenosząc w dłoniach mikrofon wraz ze stojakiem. W pewnym momencie straciła równowagę i... runęła na ziemię, uderzając się w łokieć. Groźnie wyglądający upadek Shakiry uchwycono na nagraniach, które z miejsca obiegły sieć. W tle dało się słyszeć pojedyncze okrzyki zmartwionej publiczności. Nie ma co się dziwić, bo wyglądało to boleśnie.

Fani na moment zamarli. Na szczęście już po chwili Shakira wstała i kontynuowała występ, co uspokoiło publiczność. Krótko skomentowała zajście, stwierdzając: "Auć, co za upadek". Incydent na dłuższą metę nie wyprowadził jej jednak z równowagi.

Gwiazda uspokaja fanów

Kolumbijska wokalistka dzień później postanowiła uspokoić fanów, dając im do zrozumienia, że nie stało się nic poważnego. Udostępniła fragment nagrania przedstawiający upadek, do którego doszło podczas koncertu, i dopisała po hiszpańsku z rozbawieniem: "Nie martwcie się, jestem z gumy". Dodała także: "Nikt nie jest odporny na upadki".

