O ich zwolnieniu z T.Love huczało w ostatnim czasie w mediach. Teraz Jan Benedek i Sidney Polak postanowili połączyć siły. Właśnie ogłosili nowy ruch w swoich karierach. Fani będą zachwyceni.

Wszystko wskazuje na to, że po pożegnaniu się z słynną formacją Benedek i Sidney nie zamierzają rezygnować się swojej pasji do muzyki. Właśnie zapowiedzieli wydanie wspólnego singla pod tytułem "Jestem z Polski". Do artystów dołączył też syn Benedeka.

Zwolnieni z T.Love łączą siły

"Nasz wspólny singiel Sidney Polak, BNDK "Jestem z Polski" ukaże się 14 stycznia! Muzyka, gitary, bas Jan Benedek, tekst, śpiew i bębny moje. Utwór śpiewam wspólnie z Gaborem z BNDK!" – czytamy w poście mediach społecznościowych.

Internuaci bardzo entuzjastycznie zareagowali na te wieści. Pojawiły się też głosy, że tym krokiem muzycy nieźle utarli nosa T.Love. "Nie mogę się doczekać"; "No i taki band nawet lepszy" – pisali fani.

Afera ze zwolnienia z T.Love

Przypomnijmy: na początku października na profilu T.Love pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano o zakończeniu współpracy z Janem Benedekiem. Giatrzysta później udzielił wywiadu, w którym nie krył rozczarowania sposobem, w jaki się z nim pożegnano.

– Po tylu wspólnych latach zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie – mówił Plejadzie. Według jego relacji poszło o brak wspólnych rozmów i konsultacji w kewstii twórczości T.Love. W tle chodziło też o "umowy i zobowiązania". – Ja po prostu uważam, że w tak poważnym zespole nie możemy pracować "na gębę" – podkreślił muzyk.

Z kolei w grudniu po trzydziestu latach współpracy pożegnano się z Sidneyem Polakiem. Perkusista też był zaskoczony i oburzony, jak Staszczyk "załatwił" z nim tę sprawę.

– W niedzielę dostałem od Muńka SMS-a, w którym poinformował mnie o swojej decyzji, a chwilę później pojawił się post na oficjalnym fejsie T.Love. (...) W wiadomości Muniek swoją decyzję umotywował tym, że miałem kilka lat temu jakiś pozamuzyczny konflikt z kolegami, którzy wrócili niedawno do składu, i że robi to dla dobra zespołu. Dziwne tłumaczenie, którego kompletnie nie rozumiem. Jeszcze niedawno wszystkim pisał, że się cieszy na nową płytę i że gramy w tym składzie co najmniej do końca jej promocji – mówił Polak dla Onetu.

A co na to wszystko sam Muniek Staszczyk? Tłumaczył się z tego na antenie TVN24. – Ja się tak ze wszystkimi ludźmi komunikuję od lat, odkąd powstały komórki. To nie jest jakiś objaw mojego chamstwa, tylko po prostu nie znoszę maili i jestem w ogóle SMS-owy – opowiadał, zapytany o zwolnienia muzyków przez SMS.