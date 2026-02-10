Polski generał obejmie jedno z dowództw NATO Fot. Shutterstock / montaz: naTemat

Historyczny moment dla Wojska Polskiego i NATO. Po raz pierwszy oficer z Polski obejmie dowództwo jednego z kluczowych połączonych dowództw Sojuszu. Czterogwiazdkowy generał stanie na czele JFC Brunssum w Holandii – struktury odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i działania NATO w Europie Środkowej. To wyraźny sygnał rosnącej pozycji Polski w architekturze obronnej Zachodu.

Informację o przełomowej decyzji przekazał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Jak podkreślił, chodzi o stanowisko o najwyższej randze operacyjnej w strukturach NATO, dotąd zarezerwowane głównie dla zachodnioeuropejskich sojuszników.

"Po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego – czterogwiazdkowy generał – stanie na czele dowództwa połączonego NATO – JFC Brunssum! Ważny dowód zaufania do Wojska Polskiego i naszych wysiłków obronnych!" – napisał na platformie X gen. Wiesław Kukuła.

Polski generał na czele JFC Brunssum w Holandii. To nie jedyne zmiany w NATO

Zmiana w Brunssum jest częścią szerszej reorganizacji najwyższych stanowisk wojskowych w Sojuszu. Nowy podział odpowiedzialności ogłosił przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone. Zgodnie z ustaleniami, dowództwo JFC Brunssum będzie rotacyjnie obejmowane przez Polskę i Niemcy.

To istotna zmiana – przez ponad dwie dekady na czele dowództwa w Holandii stali wyłącznie generałowie z Niemiec lub Włoch. Teraz Polska dołącza do wąskiego grona państw, które realnie współkształtują operacyjne decyzje NATO na kontynencie europejskim. Polski generał zastąpi na tym stanowisku gen. Ingo Gerhartza z Niemiec, który kieruje JFC Brunssum od czerwca ubiegłego roku.

Na razie nie ujawniono, który z polskich oficerów obejmie funkcję dowódcy JFC Brunssum. Jak przypomina Polsat News, czynnej służbie pozostaje obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów: gen. Wiesław Kukuła oraz gen. Sławomir Wojciechowski, dotychczasowy przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej.

Awans w Brunssum nie jest jedynym wzmocnieniem pozycji polskich wojskowych w międzynarodowych strukturach. Pod koniec stycznia Sztab Generalny WP poinformował, że gen. bryg. Jarosław Mokrzycki oraz płk Mirosław Postołowicz obejmą wysokie stanowiska dyrektorskie w Sztabie Wojskowym UE i NATO.

Reforma obejmuje także pozostałe połączone dowództwa Sojuszu. Wielka Brytania przejmie odpowiedzialność za JFC Norfolk, a Włochy obejmą dowództwo JFC Naples – oba dotychczas znajdowały się pod amerykańskim kierownictwem. W rezultacie wszystkie trzy czterogwiazdkowe dowództwa operacyjne NATO będą prowadzone przez europejskich sojuszników.