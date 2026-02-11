Niezwykły mural Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku. Świeci w ciemności Kadr z www.instagram.com/ziemiaipowietrze

Płock zyskał nowy mural, który łączy świat nauki ze street artem. Nie jest to zwykłe wieloformatowe malowidło, bo użyto do niego fluorescencyjnej farby. Dzięki temu mural z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie świeci w ciemności. Gdzie go można oglądać?

Maria Skłodowska-Curie jako jedyna w historii odebrała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dyscyplinach naukowych: z fizyki (drużynowo wraz z mężem Pierrem oraz Henrim Becquerelem za odkrycie promieniotwórczości) i chemii (za odkrycie polonu i radu). Mural poświęcony badaczce również musiał być wyjątkowy.

Mural Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku i innych miastach

Nowy mural ozdobił elewację wieżowca przy ulicy Wyszogrodzkiej na osiedlu Podolszyce. Lokalizacja nie jest przypadkowa, bo obraz wita osoby wjeżdżające do miasta. Malowidło jest elementem ogólnopolskiej kampanii realizowanego przez Orlen Art & Science we współpracy z warszawskim Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Podobne murale powstały też w innych częściach kraju. W Łodzi wizerunek badaczki zdobi ścianę przy skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i Mickiewicza. Z kolei we Wrocławiu portret noblistki jest przy ulicy Legnickiej.

"Niczym klejnoty w koronie świecą laboratoryjne naczynia w jej włosach, i świeci fiolka w jej dłoni. Świeci też, dzięki farbom fluorescencyjnym, napis POLSKA KRÓLOWA NAUK, i świecą dwa symbole pierwiastków: polonu i radu" – czytamy na stronie miasta.

Fluorescencyjny mural jest widoczny też w nocy. 11 lutego oficjalne odsłonięcie

Twórcy muralu wykorzystali farby fluorescencyjne, które sprawiają, że instalacja zmienia swoje oblicze po zmroku. Gdy robi się ciemno, wybrane elementy obrazu zaczynają świecić, tworząc iście magiczny klimat widoczny z wielu kilometrów.

Wykonawcą muralu jest warszawska ekipa z Good Looking Studio, która opisuje swoje dzieło tak: "W dzień dzieło street artu, a po zmroku – scena". Wykonawcy podkreślają, że ich celem była transformacja pustej ściany w żywe dzieło sztuki. Oficjalna prezentacja płockiej instalacji ma miejsce właśnie dzisiaj, czyli 11 lutego.

Maria Skłodowska-Curie była kimś więcej niż geniuszem i badaczką

Urodzona w Warszawie (7 listopada 1867 r.) noblistka od początku musiała mierzyć się z barierami. W ówczesnej Polsce kobiety nie mogły studiować, więc wiedzę zdobywała na tajnym Uniwersytecie Latającym, a studia na paryskiej Sorbonie opłaciła z własnych oszczędności z pracy jako guwernantka.

Jej kariera naukowa była nierozerwalnie związana z mężem, Pierre’em Curie, z którym w prymitywnych warunkach dokonała odkryć zmieniających współczesną naukę. Badaczka była nie tylko geniuszem, ale i kobietą o niezwykłym charakterze, która przełamywała społeczne tabu jako pierwsza kobieta-profesor na paryskiej uczelni.