3 filmy na Walentynki, które powinny spodobać się każdemu (LISTA)

Walentynki są okazją do romantycznego spędzenia czasu przed telewizorem. Aby nikt nie głowił się nad tym, jaki film warto obejrzeć w święto zakochanych, przygotowaliśmy listę 3 bezpiecznych tytułów. Otwiera ją oczywiście "Duma i uprzedzenie" z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem.

"Pamiętnik" z Rachel McAdams i Ryanem Goslingiem mógł się już niektórym znudzić. W końcu to pierwszy tytuł, jaki wpada widzom do głowy, gdy myślą o walentynkach. W Fabryce Snów znajdziemy mnóstwo dzieł poświęconych miłości. Jedne są szczęśliwe, drugie nieco mniej. Redakcja naTemat postanowiła zebrać te romantyczne produkcje, które mają ponadprzeciętne oceny, mogą uchodzić za nieoczywisty wybór i są po prostu świetnie.

3 filmy, które warto obejrzeć w walentynki (LISTA)

Bezpieczne filmy na walentynki, które znalazły się na naszej liście, są dostępne w ramach usługi "na życzenie" oraz subskrypcji platform streamingowych.

1. Duma i uprzedzenie

Keira Knightley i Matthew Macfadyen w filmie "Duma i uprzedzenie". Fot. materiał prasowy

"Duma i uprzedzenie" z 2005 roku nie jest być może najwierniejszą adaptacją prozy Jane Austen, za to najlepiej oddaje ducha jej twórczości. Joe Wright ("Pokuta") niemalże do perfekcji opanował umiejętność tworzenia angażującej i autentycznej dynamiki między postaciami, jednocześnie uwspółcześniając niektóre elementy powieści z XIX wieku (przede wszystkim na płaszczyźnie scenariuszowej), by dzisiejszy widz mógł czerpać największą przyjemność z seansu.

Do spokojnego Netherfield Park wprowadza się zamożny pan Bingley. Pani Bennet chce za wszelką cenę wyswatać go z jedną ze swoich niezamężnych córek. Pada na piękną Jane. Chaotycznym podchodom przygląda się z boku Elizabeth, na której przyjaciel wspomnianego kawalera, pan Darcy, zrobił złe pierwsze wrażenie. Lizzy za żadne skarby nie chce przyznać się, że żywi silne uczucie wobec bogatego dżentelmena.

W obsadzie filmu, który zachwyca sielankowymi kadrami prosto ze środkowej Anglii, pomysłowymi ujęciami i muzyką skomponowaną przez Dario Marianelliego, znaleźli się Keira Knightley ("Piraci z Karaibów"), Matthew Macfadyen ("Sukcesja"), Donald Sutherland ("Klute"), Brenda Blethyn ("Vera") i Rosamund Pike ("Zaginiona dziewczyna").

Gdzie obejrzeć? Netflix , CDA Premium i FilmBox+ (subskrypcja)

2. Poprzednie życie

Greta Lee i John Magaro w filmie "Poprzednie życie". Fot. materiał prasowy

"Poprzednie życie" w reżyserii Celine Song ("Materialiści") to opowieść o dwójce przyjaciół z dzieciństwa, Norze Moon i Hae Sungu, którzy zostali rozdzieleni, gdy dziewczyna wyprowadziła się z rodzicami z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych. Po latach rozłąki para odnawia kontakt, a to rozbudza w Norze stare emocje – jest rozdarta między głęboką nostalgią i tęsknotą za ojczyzną a miłością do kochającego męża Arthura, który chce dla niej jak najlepiej i jest cichym obserwatorem wszystkich późniejszych wydarzeń.

"Celine Song zarzuciła wędkę z łakomym kąskiem dla niepoprawnych romantyków, którzy od klasycznych happy endów wolą słodko-gorzkie zakończenia. [...] W scenach, w których pozornie nic się nie dzieje, robi się aż gęsto od niewysłowionego napięcia" – czytamy w recenzji "Poprzedniego życia" dla naTemat.

W dramacie z 2023 roku wystąpili: Greta Lee ("Dom pełen dynamitu"), Teo Yoo ("Zwerbowany") i John Magaro ("The Mastermind").;

Gdzie obejrzeć? Play Now (subskrypcja), Prime Video i Player (wypożyczenie od 3,99 zł)

3. Casablanca

Humphrey Bogart i Ingrid Bergman w filmie "Casablanca". Fot. materiał prasowy

Najwybitniejsza historia miłosna, jaka kiedykolwiek trafiła na srebrny ekran – tymi słowami określa się najczęściej dramat romantyczny "Casablanca" Michaela Curtiza. W czasie II wojny światowej samotny wilk imieniem Rick Blaine prowadzi największy klub nocny w Casablance. Pewnego dnia w marokańskim mieście pojawia się dawna miłość mężczyzny. Ilsa jest teraz żoną Victora Laszlo, przywódcy czeskiego ruchu oporu. Okazuje się, że stare uczucie nigdy nie rdzewieje. Niestety czasy są skomplikowane.

W amerykańskim arcydziele kina z 1942 roku główne role zagrali Humphrey Bogart ("Sabrina") i Ingrid Bergman ("Gasnący płomień"). Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrodziła "Casablankę" trzema Oscarami, w kategorii najlepszy film, reżyseria oraz scenariusz.

"Film opowiada o zakochanym mężczyźnie i kobiecie, którzy poświęcają miłość dla wyższego celu" – napisał w swojej recenzji wybitny krytyk filmowy Roger Ebert.

Gdzie obejrzeć? Canal+ , Prime Video i Player (wypożyczenie od 9,99 zł)

Inne filmy na Walentynki

"Notting Hill" Rogera Michella z Hugh Grantem i Julią Roberts "Czas na miłość" Richarda Curtisa z Rachel McAdams i Domhnallem Gleesonem "Rzymskie wakacje" Williama Wylera z Audrey Hepburn i Gregorym Peckiem "Rozważna i romantyczna" Anga Lee z Emmą Thompson i Kate Winslet "Bezsenność w Seattle" Nory Ephron z Tomem Hanksem i Meg Ryan "Wpływ księżyca" Normana Jewisona z Nicolasem Cagem i Cher