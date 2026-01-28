Biblioteka HBO Max skrywa naprawdę lśniące perełki. Dla widzów, którzy pragną obejrzeć coś, co nie trenduje obecnie w streamingu, mamy do zaproponowania trzy filmy sprzed lat. Szykujcie pudełko chusteczek, będzie potrzebne.
W serwisie HBO Max znajdziemy nie tylko najgorętsze tytuły ostatniego roku. Przeglądając ofertę giganta streamingu, natkniemy się na mnóstwo filmów, które w momencie swojej premiery robiły wokół siebie niemały szum. Oto trzy takie dzieła:
3 wybitne filmy, które obejrzycie na HBO Max (LISTA)
1. Manchester by the Sea
"Manchester by the Sea" to historia nieprzetrawionego bólu, żałoby i poczucia winy. Zmagający się z depresją Lee Chandler zostaje prawnym opiekunem Patricka, który jest synem jego zmarłego brata. Mężczyzna wraca w rodzinne strony – do miasta Manchester w stanie Massachusetts, które przypomina mu o traumie z przeszłości. Nowe wyzwanie, jakim jest opieka nad pogrążonym w żałobie nastolatkiem, sprawia, że Lee musi skonfrontować się z własnymi demonami.
Gra aktorska i scenariusz poruszają do głębi. Nic dziwnego, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała dramatowi Kennetha Lonergana dwa Oscary. Casey Affleck ("Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda") w pełni zasłużył na tę statuetkę. Uznanie należy się również reszcie obsady: Lucasowi Hedgesowi ("Lady Bird"), Michelle Williams ("Blue Valentine"), Kyle'owi Chandlerowi ("Bloodline"), Matthew Broderickowi ("Wolny dzień Ferrisa Buellera") i Gretchen Mol ("Zakazane imperium").
2. Duża ryba
"Duża ryba" jest moim ulubionym filmem w reżyserii Tima Burtona ("Edward Nożycoręki"). Wpierw bombarduje widza czystym surrealizmem, by na sam koniec czule się z nim obejść. Dramat fantasy na kanwie powieści Daniela Wallace'a przedstawia losy Edwarda, u którego na starość zdiagnozowano nowotwór. Na łożu śmierci ojciec opowiada synowi niesłychane historie ze swojego życia: jak spotkał wiedźmę, zaprzyjaźnił się z wilkołakiem i wykradł tajne dokumenty w trakcie wojny koreańskiej.
W obsadzie dzieła z 1998 roku znaleźli się Ewan McGregor ("Trainspotting"), Billy Crudup ("U progu sławy"), Albert Finney ("Erin Brockovich"), Helena Bonham Carter ("Podziemny krąg"), Danny DeVito ("Matylda") i Jessica Lange ("King Kong"). "Duża ryba" wzrusza, ale po seansie nie zostawia widza sam na sam ze smutkiem.
3. Pan od muzyki
Rok 1948. Do Fond de l'Etang – szkoły z internatem dla chłopców z problemami – przybywa nowy nauczyciel, który wyznaje zupełnie inne zasady niż surowy dyrektor placówki. Clément Mathieu postanawia podzielić się z podopiecznymi pasją do muzyki, gdyż dostrzega w niej dydaktyczny potencjał. Okazuje się, że chór wydobywa z dzieci to, co najlepsze.
"Pan od muzyki" w reżyserii Christophe'a Barratiera ("Paryż 36") to francusko-szwajcarsko-niemiecka koprodukcja z 2004 roku, która sięgnęła po dwa Cezary – za przepiękną muzykę skomponowaną przez Bruna Coulaisa i najlepszy dźwięk. W poprawiającym humor komediodramacie zagrali Gérard Jugnot ("Opaleni"), Jacques Perrin ("Cinema Paradiso"), Kad Merad ("Mikołajek"), Jean-Baptiste Maunier ("Mój przyjaciel Meaulnes") i Maxence Perrin ("Un fils").
Zobacz także