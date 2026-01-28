3 wybitne filmy na HBO Max. Nie tylko "Manchester by the Sea" (LISTA) Fot. materiał prasowy

Biblioteka HBO Max skrywa naprawdę lśniące perełki. Dla widzów, którzy pragną obejrzeć coś, co nie trenduje obecnie w streamingu, mamy do zaproponowania trzy filmy sprzed lat. Szykujcie pudełko chusteczek, będzie potrzebne.

W serwisie HBO Max znajdziemy nie tylko najgorętsze tytuły ostatniego roku. Przeglądając ofertę giganta streamingu, natkniemy się na mnóstwo filmów, które w momencie swojej premiery robiły wokół siebie niemały szum. Oto trzy takie dzieła:

3 wybitne filmy, które obejrzycie na HBO Max (LISTA)

1. Manchester by the Sea

Casey Affleck w filmie "Manchester by the Sea". Fot. materiał prasowy

"Manchester by the Sea" to historia nieprzetrawionego bólu, żałoby i poczucia winy. Zmagający się z depresją Lee Chandler zostaje prawnym opiekunem Patricka, który jest synem jego zmarłego brata. Mężczyzna wraca w rodzinne strony – do miasta Manchester w stanie Massachusetts, które przypomina mu o traumie z przeszłości. Nowe wyzwanie, jakim jest opieka nad pogrążonym w żałobie nastolatkiem, sprawia, że Lee musi skonfrontować się z własnymi demonami.

Gra aktorska i scenariusz poruszają do głębi. Nic dziwnego, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała dramatowi Kennetha Lonergana dwa Oscary. Casey Affleck ("Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda") w pełni zasłużył na tę statuetkę. Uznanie należy się również reszcie obsady: Lucasowi Hedgesowi ("Lady Bird"), Michelle Williams ("Blue Valentine"), Kyle'owi Chandlerowi ("Bloodline"), Matthew Broderickowi ("Wolny dzień Ferrisa Buellera") i Gretchen Mol ("Zakazane imperium").

2. Duża ryba

Ewan McGregor w filmie "Duża ryba". Fot. materiał prasowy

"Duża ryba" jest moim ulubionym filmem w reżyserii Tima Burtona ("Edward Nożycoręki"). Wpierw bombarduje widza czystym surrealizmem, by na sam koniec czule się z nim obejść. Dramat fantasy na kanwie powieści Daniela Wallace'a przedstawia losy Edwarda, u którego na starość zdiagnozowano nowotwór. Na łożu śmierci ojciec opowiada synowi niesłychane historie ze swojego życia: jak spotkał wiedźmę, zaprzyjaźnił się z wilkołakiem i wykradł tajne dokumenty w trakcie wojny koreańskiej.

W obsadzie dzieła z 1998 roku znaleźli się Ewan McGregor ("Trainspotting"), Billy Crudup ("U progu sławy"), Albert Finney ("Erin Brockovich"), Helena Bonham Carter ("Podziemny krąg"), Danny DeVito ("Matylda") i Jessica Lange ("King Kong"). "Duża ryba" wzrusza, ale po seansie nie zostawia widza sam na sam ze smutkiem.

3. Pan od muzyki

Maxence Perrin i Gérard Jugnot w filmie "Pan od muzyki". Fot. materiał prasowy

Rok 1948. Do Fond de l'Etang – szkoły z internatem dla chłopców z problemami – przybywa nowy nauczyciel, który wyznaje zupełnie inne zasady niż surowy dyrektor placówki. Clément Mathieu postanawia podzielić się z podopiecznymi pasją do muzyki, gdyż dostrzega w niej dydaktyczny potencjał. Okazuje się, że chór wydobywa z dzieci to, co najlepsze.

