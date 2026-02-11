Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem? Wierzę, że w czwartek wszystko się wyjaśni

Czy będzie nowy dodatek do Wiedźmina 3? Fani wierzą, że wszystkiego dowiemy się na najbliższym State of Play Fot. materiał prasowy

Ostatni raz Wiedźmin 3: Dziki Gon nagrodził fanów dużym dodatkiem w 2016 roku. Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o nowym potencjalnym DLC, który ma być wprowadzeniem do 4. części serii gier na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. W czwartek 12 lutego nadzieje graczy mogą albo się ziścić, albo zostać rozwiane.

REKLAMA

CD Projekt Red wydał grę Wiedźmin 3: Dziki Gon ponad dekadę temu. Polscy deweloperzy zredefiniowali branżę gier komputerowych, stając się dla pozostałych twórców gamedevu wzorem do naśladowania. Immersyjna rozgrywka z tętniącymi życiem krainami, dbałość o każdy szczegół, rewolucyjne podejście do zadań pobocznych, imponująca grafika, a także postaci z krwi i kości, za którymi aż chce się wskoczyć w ogień – te elementy miały ogromny wpływ na ogólnoświatową ocenę gry.

Po Cyberpunku 2077, który zaliczył nienajlepszy start, ale w porę się zrehabilitował, Redzi postanowili zająć się na poważne produkcją Wiedźmin 4. W kontynuacji serii w roli protagonistki zastąpi Geralta z Rivii jego przyszywana córka Ciri. W zapowiedzi tytułu dowiadujemy się, że dawna księżniczka wyruszyła do królestwa Koviru i – co potwierdzili sami twórcy – przeszła Próbę Trwa, czyli stała się faktyczną wiedźminką.

REKLAMA

Będzie nowy dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon? Fani z niecierpliwością czekają na State of Play

Pierwsza informacja o potencjalnym dodatku do Wiedźmina 3, który ma być wprowadzeniem do Wiedźmina 4, przekazali autorzy podcastu Rock i Borys – Remigiusz Maciaszek i Borys Nieśpielak. Zgodnie z ich źródłem za zawartość dodatkową ma odpowiadać studio Fool's Theory, które pracuje obecnie nad remakiem pierwszej części gry.

W grudniu Mateusz Chrzanowski, analityk domu maklerskiego Noble Securities, zasugerował, że premiera nowego DLC do Wiedźmina 3 ma się odbyć w maju 2026 roku, a jego przewidywana cena wyniesie około 30 dolarów. Jeśli wierzyć tym pogłoskom, CD Projekt Red powinien w najbliższym czasie zacząć na nowo podsycać zainteresowanie graczy franczyzą.

REKLAMA

Fani uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego wierzą, że pierwsza zapowiedź potencjalnego DLC do Wiedźmina 3 ma się ukazać podczas wydarzenia State of Play, które odbędzie się w czwartek (12 lutego) o godz. 23:00 czasu polskiego.