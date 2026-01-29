"Fallout" do obejrzenia za darmo. Odjechany 1. sezon polecam każdemu

1. sezon "Fallout" za darmo na YouTube. Do kiedy? Fot. materiał prasowy

Prime Video postanowiło pójść na rękę widzom. Cały pierwszy sezon serialu "Fallout" obejrzycie za darmo w internecie. Wszystkie odcinki da się pochłonąć w jeden wieczór, ale i tak musicie się pospieszyć.

1. sezon serialu "Fallout" za darmo online. Do kiedy można obejrzeć?

Przed premierą wielkiego finału 2. sezonu Prime Video udostępniło w serwisie YouTube całą pierwszą odsłonę serialu "Fallout", który stworzono na motywach kultowej serii postapokaliptycznych gier. W internecie bez żadnych opłat zobaczymy osiem odcinków. "Od dziś do soboty wrzucamy po dwa odcinki" – zapowiedział w środę polski oddział giganta streamingu. Promocja potrwa do czwartku, 12 lutego, do godz. 8:59.

Akcja retrofuturystycznego "Fallouta" rozgrywa się na terenie dawnych Stanów Zjednoczonych, które zostały zniszczone w wyniku wielkiej wojny nuklearnej. Uprzywilejowani obywatele mieli to szczęście, że mogli ukryć się przed wybuchami i promieniowaniem w tzw. kryptach zbudowanych przez korporację Vault-Tec. Reszcie populacji los nie sprzyjał. Na Pustkowiu przetrwali nieliczni, ale co to za życie? Społeczeństwo sprzed wybuchu atomówek odeszło w zapomnienie.

Walton Goggins w serialu "Fallout". Fot. materiał prasowy

Widzowie serialu podążają za trzema postaciami: pochodzącą z Krypty 33 Lucy, która widzi świat przez różowe okulary, Maximusa z Bractwa Stali i ghula w kowbojskim przebraniu. Ten ostatni pamięta czasy sprzed Wielkiej Wojny. Fabuła skacze więc między teraźniejszością a wspomnieniami napromieniowanego antybohatera.

W obsadzie hitu Prime Video znaleźli m.in. Ella Purnell ("Arcane"), Aaron Moten ("Rodzina w oparach"), Walton Goggins ("Prawi Gemstonowie"), Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks"), Johnny Pemberton ("Supermarket"), Leslie Uggams ("Deadpool & Wolverine"), Zach Cherry ("Rozdzielenie") i Sarita Choudhury ("Mississippi Masala").

"Fallout" był nominowany do 16 nagród Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów. Zdobył tylko jedną statuetkę – za kierownictwo muzyczne w odcinku pod tytułem "The End".

Kiedy finał 2. sezonu "Fallouta"

Prime Video szykuje się powoli do finału 2. sezonu, który zabrał widzów do legendarnej lokacji z gry – niebezpiecznego New Vegas. Premiera ostatniego odcinka odbędzie się 4 lutego.

"Adaptacje gier to twardy orzech do zgryzienia, łatwa rzecz do popsucia. "Fallout" właśnie doczekał się 2. sezonu, który w przeciwieństwie do kontynuacji "The Last of Us" dalej trzyma poziom. Jako wielka fanka Fallout: New Vegas, postapokalipsy na sterydach, jestem w pełni ukontentowana. W skrócie: jest oki-doki" – mogliście przeczytać w recenzji naTemat.