W nielegalnych walkach w Szwecji biorą udział Polacy Fot. Shutterstock / Jeppe Gustafsson

W niepozornym magazynie na obrzeżach Goeteborga odbywają się brutalne walki na gołe pięści, które przyciągają nie tylko lokalną publiczność, ale i miliony widzów przed ekranami. Wśród uczestników są także Polacy – jeden z nich przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że dla pieniędzy "robi wszystko to, co ludzie chcą zobaczyć". Kulisy procederu niczym z filmu "Podziemny krąg" ujawniła szwedzka telewizja publiczna SVT.

REKLAMA

Z ustaleń dziennikarskiego śledztwa SVT wynika, że za organizacją nielegalnych walk w Goeteborgu stoi grupa King of the Streets oraz powiązana z nią marka odzieży sportowej działająca pod inną nazwą. Walki są profesjonalnie filmowane i transmitowane w internecie w systemie płatnego dostępu. Choć odbywają się w zamkniętej przestrzeni magazynowej, ich zasięg jest globalny.

Nielegalne walki w Szwecji. Polacy też walczą

Zasady – a właściwie ich brak – budzą szczególne kontrowersje. Uczestnicy walczą bez jakichkolwiek ochraniaczy, dozwolone są ciosy pięścią i kopnięcia w głowę, które w większości sportów walki są zakazane. Akceptowane jest nawet gryzienie przeciwnika. W pojedynkach biorą udział zawodnicy MMA, chuligani stadionowi oraz osoby powiązane ze środowiskami skrajnie prawicowymi.

REKLAMA

Wśród fighterów są również Polacy. Jeden z nich otwarcie przyznał, że motywacją są pieniądze. Jednocześnie chwalił organizatorów za logistykę – zapewniony transport z lotniska, zakwaterowanie w hotelu oraz zabezpieczenie medyczne. SVT ustaliła też, że w kilku walkach uczestniczył Francuz polskiego pochodzenia, łączony z ruchem neonazistowskim.

Szwedzka policja wprost przyznała, że przez lata problem był lekceważony. Funkcjonariusze zapowiadają teraz działania wymierzone w organizatorów, którzy czerpią z procederu ogromne zyski.