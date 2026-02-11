Donald Tusk miał szybciej opuścić obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu. Montaż: naTemat

Według doniesień Onetu premier Donald Tusk przed oficjalnym zakończeniem opuścił posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zwołał prezydent RP Karol Nawrocki. Powodem takiego zachowania szefa rządu była kwestia marszałka Sejmu.

REKLAMA

W środę (11 lutego) w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, organu doradczego prezydenta, w którego składzie znajdują się m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz szefowie najważniejszych służb. Z założenia taka Rada ma działać ponad podziałami, przedstawiać głowie państwa pełny ogląd sytuacji, a także dokładnie omawiać tematy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Donald Tusk miał opuścić posiedzenie RBN z powodu Włodzimierza Czarzastego

Trzema głównymi punktami zwołanego przez Karola Nawrockiego posiedzenia RBN były: sytuacja wokół unijnego programu SAFE (specjalnej linii pożyczkowej powiązanej z bezpieczeństwem energetycznym i obronnym Unii), zaproszenie Polski do udziału w tworzonej przez Donalda Trumpa Radzie Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy, oraz "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

REKLAMA

Jak donosi portal Onet, Donald Tusk opuścił spotkanie przed tym, jak Rada podjęła temat lidera Lewicy. Zaznaczmy, że premier miał zapowiadać przed obradami, że nie zamierza zabierać głosu w tej sprawie.

Chodzi o wizyty i rozmowy prowadzone na kierunku rosyjskim i białoruskim jeszcze przed objęciem przez Czarzastego funkcji marszałka Sejmu, których zakres i charakter wzbudziły w ostatnich tygodniach burzliwą dyskusję w mediach oraz wśród części klasy politycznej.