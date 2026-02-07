Karol Nawrocki był obecny na ceremonii otwarcia igrzysk. W TVP nie przywitano prezydenta. flickr.com/ autor: Valsts kanceleja/State Chancellery, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en, CC BY-NC-ND 4.0, x.com/@NawrockiKn, montaż: naTemat.pl

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina odbyła się w piątek, 6 lutego. Uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki, który przywitał polskich reprezentantów. Po tym, jak potraktowali go komentatorzy TVP, w sieci aż zawrzało.

REKLAMA

Za nami oficjalny start Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina. Piątkowy wieczór przyniósł historyczną zmianę w tradycji: jednocześnie zapłonęły dwa znicze olimpijskie, przy Łuku Pokoju (Arco della Pace) w Mediolanie i na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo. Ceremonię otwarcia zorganizowano w czterech lokalizacjach, a podczas defilady sportowców polską flagę nieśli Natalia Czerwonka i Kamil Stoch.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Karol Nawrocki też tam był

Ceremonię otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina transmitowała między innymi Telewizja Polska. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, ale komentatorzy TVP, Marek Rudziński i Piotr Sobczyński, nie wspomnieli o jego obecności. Drugi z wymienionych dziennikarzy przywitał za to ministra sportu i turystyki.

REKLAMA

– Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich – mówił Piotr Sobczyński.

Zachowanie komentatorów przykuło uwagę Macieja Krzyżanowskiego, który opublikował w serwisie X fragment nagrania z ceremonii i swój komentarz. Były przedstawiciel Prezydenta RP w Krajowej Radzie Sądownictwa napisał [zachowaliśmy pisownię oryginalną]:

REKLAMA

"Ceremonia Otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie trwa. Czy naprawdę dwóch komentatorów TVP w likwidacji siedząc na stadionie San Siro nie wie, że jest na nim także Prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki ??? O ministrze sportu jakoś pamiętali...".

W komentarzach pod wpisami TVP Sport pojawiła się fala krytyki, a niektórzy internauci domagają się przeprosin za pominięcie obecności prezydenta na ceremonii otwarcia.

"Ponieważ dzisiaj prezydent RP miał w Mediolanie spotkanie z premier Meloni, a (w odróżnieniu do ministra sportu) nie został wspomniany w waszym komentarzu przy okazji przemarszu polskiej reprezentacji, to był prezydent Nawrocki na San Siro czy nie był?" – dopytywał dr hab. Stefan Bielański, były członek Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki podzielił się krótkim nagraniem, na którym widać, jak wita polskich reprezentantów na ceremonii otwarcia igrzysk, machając z widowni.

REKLAMA

Przypomnijmy, że to już kolejna podobna sytuacja w krótkim czasie. Po niedawnej wizycie głowy państwa w Muzeum Auschwitz w sieci aż huczało. Prezydencki minister mówił o pominięciu Karola Nawrockiego, a przedstawiciele instytucji wydali specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zachęcamy do lektury artykułu naTemat.pl, w którym przedstawiliśmy szczegóły.

Kiedy Polacy startują na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina? Oto nasze szanse medalowe

Zimowe igrzyska przez kolejne tygodnie będą jednym z głównych sportowych wydarzeń. Zaszczyt reprezentowania Polski we Włoszech otrzymało 59 sportowców. Wśród nich są również faworyci do medali. Warto obserwować starty w łyżwiarstwie szybkim, w których udział wezmą Andżelika Wójcik i Karolina Bosiek oraz Damian Żurek i Marek Kania.

Polecamy waszej uwadze również skoki narciarskie, bo choć mówi się, że nasi reprezentanci nie są w najlepszej formie, to może czekać nas miłe zaskoczenie. Najważniejsze terminy dla polskich kibiców to: 9 lutego od godz. 19:00 (rywalizacja mężczyzn na normalnej skoczni), 10 lutego od godz. 18:45 (konkurs drużyn mieszanych) oraz 14 lutego od godz. 18:45 (finał na dużej skoczni).

Przypomnijmy, że pierwsze starty polskich sportowców już za nami, a start polsko-ukraińskiej pary łyżwiarzy figurowych wywołał ogromne emocje. Poruszenia nie ukrywali również sami zawodnicy, Sofiia Dovhal i Wiktor Kulesza.