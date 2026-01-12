Ujawniono lokację 4. sezonu "Białego Lotosu". To pięciogwiazdkowy hotel na Lazurowym Wybrzeżu Fot. Warner Bros. Discovery

Po mistycznej Tajlandii Mike White, twórca antologii "Biały Lotos", zabierze widzów na Lazurowe Wybrzeże, a konkretnie do zamienionego na pięciogwiazdkowy hotel XIX-wiecznego pałacu w atrakcyjnej miejscowości na południu Francji. Nocleg tam kosztuje fortunę.

REKLAMA

Od października ubiegłego roku wiemy, że w 4. sezonie "Białego Lotosu" powrócimy do Europy. Udamy się na południe Francji, a jeden z wątków pobocznych będzie rozgrywać się na ulicach Paryża. Poprzednie odsłony antologii będącej satyrą wymierzoną w bogaczy zabrały widzów na wyspę Maui w archipelagu Hawajów, słoneczną Sycylię oraz tajską wyspę Ko Samui, a także do Bangkoku.

Amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" ustalił, że plan zdjęciowy do nowych odcinków jednego ze sztandarowych hitów HBO wystartuje już w kwietniu bieżącego roku i potrwa do końca października. Casting do ról gości tytułowego hotelu już trwa. Pierwszymi potwierdzonymi nazwiskami są Alexander Ludwig ("Wikingowie") i AJ Michalka ("Super 8").

REKLAMA

4. sezon "Białego Lotosu" rozegra się we Francji. Ten hotel to zabytek

"Variety" właśnie dowiedziało się, że zdjęcia do 4. sezonu "Białego Lotosu" Mike'a White'a powstaną w luksusowym ośrodku w Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu. Château de La Messardière to przekształcony w pięciogwiazdkowy hotel XIX-wieczny pałac otoczony winnicami i wzgórzami, który był prezentem ślubnym od Gabriela Dupuy d'Angeaca, bogatego kupca koniaku, dla jego córki Louise Dupuy D'Angeac.

Obecnie hotel należy do Airelles Collection, grupy pięciogwiazdkowych obiektów, które należą Stéphane'a Courbita. Po renowacji zamek jest mieszanką różnych stylów architektonicznych – od anglo-mauretańskiego aż po prowansalski.

Doba hotelowa w Château de La Messardière, które posiada spa, restaurację i bary, kosztuje od 3 tys. do 8 tys. dolarów (w przełożeniu na polską walutę to kwota od 10 tys. do prawie 30 tys. złotych).

REKLAMA