Kiedy premiera 4. sezonu "Stamtąd"? Fot. materiał prasowy

"Stamtąd" to jedna z największych telewizyjnych niespodzianek ostatnich lat, która skradła serca widzów z Polski. Paranormalny serial z Haroldem Perrineau niebawem doczeka się 4. sezonu. Twórcy ujawnili datę premiery nowych odcinków, a także podzielili się z fanami krótkim zwiastunem.

"Stamtąd" nie bez powodu jest porównywany do kultowego serialu "Zagubieni" z lat 2004-2010. Jego twórcami są w końcu Jack Bender i Jeff Pinkner, producenci hitu o pasażerach samolotu linii Oceanic Airlines. W produkcji Epix i MGM+ główną rolę odgrywa Harold Perrineau (odtwórca Michaela w "Lost"), który tym razem wciela się w szeryfa Boyda Stevensa.

To na jego barkach spoczywa ochrona mieszkańców znajdującego się z dala od cywilizacji miasteczka Fromville, które nocą atakują przypominające zwykłych ludzi krwiożercze bestie. "4. sezon otworzy drzwi, które niektórzy mieszkańcy będą woleli, żeby pozostały zamknięte" – zapowiedzieli twórcy serialu.

Znamy datę premiery 4. sezonu "Stamtąd". Pokazano też zwiastun

Po finale 3. sezonu, w którym dowiedzieliśmy się, że niektórzy bohaterowie są drugim wcieleniem poprzednich mieszkańców Fromville (np. Tabitha była niegdyś matką Victora), a podróżowanie w czasie to nie bajka, stawka w "Stamtąd" jest większa niż życie. Postaciom zagraża tajemniczy mężczyzna w ubrudzonym żółtym garniturze. Harold i jego drużyna będą żałować, że próbowali dociec prawdy.

"Im bliżej odpowiedzi są mieszkańcy miasteczka, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest mężczyzna w żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade i Tabithy okaże się kluczem do powrotu do domu? Jak długo jeszcze Boyd zdoła utrzymać społeczność w całości?" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi 4. sezonu "Stamtąd".

MGM+ przekazało, że premiera nowych odcinków odbędzie się w Stanach Zjednoczonych już 19 kwietnia bieżącego roku. W Polsce najpewniej nowa odsłona zadebiutuje z lekkim opóźnieniem – tak było w przypadku poprzednich rozdziałów "Stamtąd".

U boku Harolda Perrineau zobaczymy na małym ekranie m.in. Catalinę Sandino Moreno ("Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), Eiona Baileya ("Kompania braci"), Hannah Cheramy ("Letnia miłość"), Simona Webstera ("Świąteczny rycerz"), Chloe Van Landschoot ("Lune"), Ricky'ego He ("Zakręcony piątek"), Davida Alpaya ("Oni obserwują") oraz Scotta McCorda ("Podróże Justina").