Kolejne obiekty z Białorusi nad Polską. Fot. x.com/DowOperSZ

Kolejna noc i kolejny raz systemy radiolokacyjne łapią obiekty wlatujące nad Polskę z kierunku Białorusi. Wojsko zapewnia, że sytuacja była pod pełną kontrolą, Straż Graniczna mówi o tzw. balonach przemytniczych.

W nocy z 15 na 16 lutego radary zarejestrowały obiekty nadlatujące z terytorium Białorusi. Informację potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które odpowiada za bieżący nadzór nad polską przestrzenią powietrzną.

Według komunikatu obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod kontrolą wojskowych systemów rozpoznania. Nie stanowiły zagrożenia ani dla ruchu lotniczego, ani dla mieszkańców. Dowództwo podkreśla, że zaobserwowane naruszenia nie różniły się od tych, które w ostatnich miesiącach pojawiały się w rejonie granicy polsko-białoruskiej.

Straż Graniczna: to prawdopodobnie balony przemytnicze

Równolegle sytuację śledziła Straż Graniczna, pozostając w stałym kontakcie z wojskiem. We wpisie na platformie X służba poinformowała, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z balonami przemytniczymi – znanym już z poprzednich miesięcy sposobem przerzucania nielegalnych papierosów z Białorusi do Polski.

Po stronie białoruskiej balon niesie pakiety z kontrabandą, wiatr przerzuca go nad granicę, a po polskiej stronie towar ma odebrać zorganizowana grupa. Przypomnijmy, że w styczniu policjanci znajdowali takie balony nawet w centrum dużych miast, z tysiącami paczek papierosów podwieszonych pod konstrukcją, która utknęła np. na drzewach w pobliżu ośrodka telewizyjnego.

