Warzywa, które warto wysiać w lutym. Shutterstock.com/atsurkan

Do wiosny co prawda jeszcze trochę czasu, ale już w lutym warto wysiać kilka lubianych warzyw. Dzięki wcześniejszej produkcji rozsad można poprawić jakość plonów i przyspieszyć kwitnienie roślin. Co można wysiewać w lutym i jak to robić? Sprawdź w naszym artykule. Co ważne, wcale nie musisz mieć ogródka.

Warzywniak w ogrodzie to powszechne zjawisko, ale już od kilku lat na popularności zyskuje uprawa warzyw na balkonie lub parapecie. Również ogrodnicy często przygotowują rozsady w domu. Wysiew niektórych warzyw warto zaplanować na drugą połowę lub końcówkę lutego. Przygotuj się do sezonu, a wiosną i latem będziesz cieszyć się lepszymi plonami.

Jakie warzywa wysiewać na rozsady w lutym?

Mimo panujących na dworze mrozów w lutym warto pomyśleć już o wysiewie pierwszych warzyw. Należy skupić się na produkcji rozsady w domu lub w szklarni. Pamiętajmy, że w lutym temperatury są niskie, a dni krótkie i z niewielkim nasłonecznieniem, lepiej więc nie wysiewać jeszcze roślin do gruntu. Poleca się natomiast rozpoczęcie wysiewu warzyw o długim okresie wegetacji. Zalecamy produkcję rozsad w domu (w pojemnikach lub doniczkach) lub pod osłonami. Do połowy lutego warto wysiać karczochy, cebulę, seler korzeniowy i naciowy, pora i wczesną kapustę, np. czerwoną, włoską oraz białą.

W okresie od połowy do końca lutego radzi się wysiać na rozsadę popularne warzywa, takie jak pomidory, paprykę (także chili), sałatę (np. rzymską, masłową czy lodową), szpinak, kalafiora, brokuła, kalarepę, cykorię i bakłażana. Ponadto w lutym można wysiać do ziemi nasiona na truskawki.

Pamiętaj o sprawdzeniu na opakowaniu z nasionami, czy jest to wczesna odmiana danego warzywa i czy jest ona przystosowana do uprawy pod osłoną lub w szklarni. Ponadto najczęściej należy ogrzewać i doświetlać wysiane rośliny (lub ustawić pojemniki na parapecie w ogrzewanym pomieszczeniu). Wyjątek stanowią nasiona selera, które do kiełkowania potrzebują ciemności.

Wysiew ziół i kiełków do doniczek

Warto zaplanować na luty także wysiew ziół w doniczkach. Jeśli chcesz przez cały sezon cieszyć się aromatycznym oregano, majerankiem, bazylią, tymiankiem, estragonem lub cząbrem, kup nasiona i zacznij uprawę. W lutym w doniczkach możesz wysiać także lawendę i rozmaryn.

To znakomity moment, by pomyśleć również o zdrowych kiełkach. Można uprawiać je w domu przez cały rok, ale warto zaplanować to w lutym. Wybierz nasiona na kiełki przeznaczone do upraw, takie jak kiełki rzeżuchy, rzodkiewki, brokułu, lucerny czy słonecznika. Możesz również skorzystać z gotowej mieszanki nasion.

Kwiaty wysiewane w lutym

Dodatkowo w lutym zaleca się wysiać pod osłonami kwiaty jednoroczne o długim okresie wegetacji, by szybciej i dłużej móc cieszyć się ich urokiem. Jeśli planujesz uprawę begonii stale kwitnącej lub pelargonii, to już ostatni moment na przygotowanie rozsad. Ponadto warto wysiać do doniczek begonie, petunie, lobelie, żeniszka meksykańskiego i szałwię błyszczącą, czyli rośliny należące do tzw. piątki szklarniowej.