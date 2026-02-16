Jerzy Słonka nie żyje. Miał 76 lat Fot. Kadr z serialu TVN "Belle Epoque"

Jerzy Słonka nie żyje. Miał 76 lat. O śmierci aktora poinformował oficjalnie Teatr Syrena, z którym aktor był związany zawodowo.

Aktor zmarł 12 lutego 2026 roku. Urodził się w Sosnowcu 22 września 1949 r. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z kreacji drugoplanowych w filmach i serialach, a jego głos jest też z pewnością znany widzom kreskówek.

Jerzy Słonka nie żyje. Teatr Syrena żegna aktora

O śmierci aktora poinformował m.in. Teatr Syrena. "Był związany m.in. z warszawskimi teatrami Dramatycznym, Popularnym i Komedia. W Syrenie Jerzy Słonka wystąpił w spektaklach Momo, Skazani na Shawhank i Frankenstein, był również Królem w granym cały czas Kocie w butach" – czytamy na profilu instytucji.

"Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Pana Jerzego składamy kondolencje" – napisał zespół Teatru Syrena.

Pogrzeb Jerzego Słonki w czwartek 19 lutego

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 19 lutego w Warszawie. O godzinie 10:30 rozpocznie się msza święta w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego, przy ul. Gwiaździstej 17.

Ostatnie pożegnanie artysty odbędzie się natomiast o godzinie 12:00 na Cmentarzu Północnym. Jak informuje zespół Teatru Syrena, ceremonię zaplanowano w części nekropolii przy ul. K. Wóycikiego 14.

Role Jerzego Słonki w filmach i serialach

Jerzy Słonka zadebiutował w kultowej komedii "Miś". Później często pojawiał się na ekranie w rolach epizodycznych. Widzowie pokochali go szczególnie za postać Lesia w serialu "Rodzina zastępcza" oraz występy w takich hitach jak "Quo vadis" czy Ekstradycja.