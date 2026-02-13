Bożena Dykiel nie żyje. Gwiazda "Na Wspólnej" otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych Fot. materiał prasowy / TVN. Montaż: naTemat

Bożena Dykiel nie żyje – taka wiadomość obiegła Polskę z samego rana w piątek. W ostatnich latach gwiazda serialu "Na Wspólnej" mówiła otwarcie o swoich problemach ze zdrowiem. Pewnego razu upadła na planie kultowego serialu stacji TVN. Była też ambasadorką kampanii społecznej poświęconej depresji, ale rozstała się z jej twórcami po kontrowersyjnych słowach.

REKLAMA

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel potwierdził w rozmowie z RMF FM ksiądz Andrzej Luter. "Aktorka żywioł" – napisał na Facebooku duchowny związany ze środowiskiem artystów.

Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat, zostawiając po sobie wiele znakomitych ról. Była chłopką Kasią w ekranizacji "Wesela" w reżyserii Andrzeja Wajdy, wcieliła się w Sonię, synową młynarza Prokopa, w legendarnym "Znachorze" Jerzego Hoffmana, a także w Miećkę Aniołową z serialu "Alternatywy 4" Stanisława Barei. W ostatnim czasie najbardziej kojarzona była z kreacją Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej".

REKLAMA

Bożena Dykiel o problemach ze zdrowiem. Upadła na planie "Na Wspólnej"

W wywiadzie z miesięcznikiem "Twój Styl" sprzed kilku lat Bożena Dykiel mówiła, że przez długi czas "bagatelizowała zdrowie". – Wiedziałam, że mam wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka – oznajmiła w 2019 roku. Słynna aktorka musiała przejść poważną operację. – Przez kilka godzin żyłam na sztucznym sercu – wyznała.

Przypomnijmy, że 9 lat temu Dykiel zasłabła na planie serialu "Na Wspólnej", w którym występowała od 2003 roku. – Wstawałam o 5.30, kończyłam o 19.30. Mój mózg był niedotleniony, bo wadliwa zastawka raz mi się otwierała, raz nie. I któregoś dnia upadłam – opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem".

REKLAMA

Bożena Dykiel otwarcie mówiła o depresji

Aktorka sześć razy była ambasadorką kampanii "Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Podczas konferencji prasowej poświęconej 13. edycji społecznej inicjatywy gwiazda "Na Wspólnej" podkreślała, że depresja to choroba, która jest wszędzie. – I to jest najbardziej przykre w tych obecnych czasach, ale nie dawajmy się. Uśmiechajmy się do siebie, bo to jest ważne – apelowała.

Organizatorzy wspomnianej kampanii zakończyli współpracę z Bożeną Dykiel w 2021 roku. Powodem rozstania z nią, były kontrowersyjne słowa, jakie padły z jej ust w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN". Aktorka sugerowała, że powodem depresji jest niedobór pierwiastka litu. – Więc trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy. Poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor – mówiła na antenie.

REKLAMA