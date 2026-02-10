Catherine O'Hara nie żyje. Ujawniono przyczynę jej śmierci. screen z Youtube.com/TheEllenShow

Catherine O'Hara zmarła 30 stycznia. Aktorka znana m.in. z "Kevina samego w domu", "Kevina samego w Nowym Jorku" i "Soku z żuka" miała 71 lat. Informowano wówczas, że odeszła po krótkiej chorobie. Teraz podano bezpośrednią przyczynę śmierci.

REKLAMA

Catherine O'Hara zmarła 30 stycznia. Ulubienica telewidzów, której największą rozpoznawalność przyniosła rola mamy tytułowego bohatera w "Kevinie samym w domu" i "Kevinie samym w Nowym Jorku", miała 71 lat. Magazyn People informował, że nad ranem do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie z jej domu, a następnie aktorka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Jeszcze tego samego dnia zmarła.

Przyczyna śmierci Catherine O'Hary

Krótko po śmierci uwielbianej gwiazdy agencja Creative Artists Agency powiadomiła, że Catherine O'Hara zmarła po krótkiej chorobie. Teraz portal TMZ dotarł do aktu zgonu, który w poniedziałek wydał Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa Los Angeles. Jak poinformowało medium, jako bezpośrednią przyczynę śmierci O'Hary wskazano zatorowość płucną. Za długoterminową przyczynę zgonu uznano raka odbytnicy. Dziennikarze portalu przekazali, że w oficjalnym akcie zgonu wskazano, iż ciało aktorki zostało skremowane, a prochy – przekazane jej mężowi, Robertowi "Bo" Welchowi.

REKLAMA

BBC poinformowało, że Catherine O'Hara leczyła się na nowotwór od marca ubiegłego roku. Nie wiadomo jednak, jak przebiegało leczenie i w którym stadium była choroba. Aktorka nie opowiadała publicznie o swoich problemach zdrowotnych.

Macaulay Culkin poruszająco pożegnał filmową mamę

Po śmierci O'Hary jej bliscy pogrążyli się w żałobie. Wieść o odejściu aktorki zasmuciła również fanów oraz Macaulaya Culkina, który przed laty grał jej filmowego syna Kevina. Aktor opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, który opatrzył dwoma zdjęciami: archiwalnym, z planu "Kevina", oraz wykonanym w 2023 roku (Culkin odsłaniał wtedy swoją gwiazdę w Alei Sław w Hollywood). Zwrócił się do aktorki słowem "Mama", co uderzyło szczególnie mocno.

REKLAMA

"Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię. Ale miałem dużo więcej do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia" – pisał.

Catherine O'Hara miała rzadką wadę genetyczną. Mało kto o tym wiedział

Aktorka bardzo ceniła sobie prywatność i stroniła przed nadmiernym otwieraniem się, nie mówiła zbyt wiele również o swoim zdrowiu. Wielu fanów nie miało świadomości, że Catherine O'Hara urodziła się z rzadką przypadłością, znaną jako situs inversus, czyli odwrócenie trzewi. Anomalia ta dotyczy średnio jednej na dziesięć tysięcy osób.

REKLAMA

Narządy wewnętrzne osób z situs inversus są ułożone w lustrzanym odbiciu względem normy. Oznacza to, że serce znajduje się po prawej stronie (dekstrokardia), wątroba po lewej, a żołądek po prawej. Przypadłość często jest bezobjawowa, nierzadko wykrywana przypadkowo podczas badań obrazowych, np. USG lub RTG.