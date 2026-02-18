Urzędy państwowe już nie pracują tylko do 15:00 czy 16:00. Nowe przepisy to zmieniły Fot. AS photo family / Shutterstock

Urzędy pracujące wyłącznie w sztywnych ramach między 7:00 a 15:00 lub 8:00 a 16:00 to już przeszłość. Nowe przepisy wymuszają na państwowych placówkach większą dostępność dla interesantów, którzy najczęściej pracują w podobnych godzinach. I dlatego przynajmniej raz w tygodniu muszą być otwarte aż do 18:00.

Kiedy osoby pracujące w ciągu dnia chcą coś załatwić w urzędzie, to mają do wyboru branie dnia wolnego albo urywanie się z biura, by później odpracować każdą minutę. Rząd dostrzegł ten problem i wprowadził zmiany, które w pewnym stopniu ułatwiły nam życie.

Nowe zasady pracy urzędów. Już nie pracują tylko 8-16

"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia", jak sama nazwa wskazuje, już obowiązuje (można pobrać je tutaj).

Jeśli dana placówka wciąż zamyka się o 15:00 lub 16:00 przez cały tydzień, oznacza to, że łamie przepisy. Z treści rozporządzenia wynika, że w miejscach, gdzie realizowane są zadania dla obywateli, dyrektorzy muszą tak zaplanować grafik, by przynajmniej w jednym dniu tygodnia praca trwała do godziny 18:00. To ułatwienie dla wielu osób, które do tej pory nie miały szans na wizytę w urzędzie po pracy.

Nowe wytyczne dotyczą szerokiej grupy jednostek. Są to m.in. urzędy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, a także placówki obsługujące terenowe organy administracji rządowej. Akurat to rozporządzanie nie dotyczy jednak samorządów, czyli urzędów miasta czy gminy. Prywatne firmy nadal rządzą się własnymi prawami i Kodeksem Pracy.

Praca zmianowa w urzędach. Co zakładają nowe przepisy?

System ten nie oznacza jednak, że urzędnicy spędzają w pracy po kilkanaście godzin z rzędu. Zaczęła obowiązywać praca zmianowa, która pozwala na zachowanie ciągłości obsługi bez łamania praw pracowniczych.

"Ze względu na szczególny charakter zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy kierownik urzędu może ustalić rozkład czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy tak, aby przewidywał pracę zmianową, przypadającą między godziną 6.00 jednego dnia a godziną 6.00 następnego dnia, w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego pracownika." – czytamy w dokumencie.

