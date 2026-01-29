W lutym pracownicy z nocnej zmiany mogą dostać aż 1000 zł. Skąd taka podwyżka? Fot. Lazy_Bear / Shutterstock

Już w lutym 2026 roku na konta wielu Polaków wpłyną dodatkowe pieniądze. Niektórzy dostaną aż 1000 zł. Wszystko przez nowe stawki, które pracodawcy muszą doliczyć do podstawowej wypłaty za pracę w nocy.

Wyższe przelewy za nocki to efekt nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, która od stycznia 2026 roku wzrosła do 4806 zł brutto (3605,85 zł netto). Mechanizm wyliczania bonusów za uciążliwe warunki pracy sprawia, że każda godzina spędzona w firmie w nocy staje się bardziej opłacalna niż w poprzednich latach.

Praca w nocy. Kodeks pracy i zasady dodatku

Jeśli pracujesz w nocy, to szef musi zapłacić ci więcej. Proste. Oczywiście jeśli masz umowę o pracę. Prawo precyzyjnie definiuje, kogo można uznać za pracownika nocnego.

"Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy" – czytamy w art. 151(7) Kodeksu pracy.

Standardowo pora nocna to osiem godzin między 21:00 a 7:00 rano. Ten dodatkowy bonus finansowy ma zrekompensować rozregulowany zegar biologiczny, obciążenie fizyczne i psychiczne, a niekiedy także trudniejszy dojazd.

Dodatek za pracę w nocy. Nowe stawki w 2026 roku

Kwoty dodatków nie są stałe i zmieniają się co miesiąc w zależności od tego, ile dni roboczych mamy do przepracowania. Jak podaje serwis RMF24, w 2026 roku stawki godzinowe za nocki będą wyjątkowo korzystne dla zatrudnionych.

Wynika to z faktu, że dodatek zawsze wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczanej z pensji minimalnej (a ta, jak już wiemy, wzrosła). W nadchodzących miesiącach stawki za godzinę nocną będą wyglądać następująco:

styczeń – 6,01 zł luty – 6,01 zł marzec – 5,46 zł kwiecień – 5,72 zł maj – 6,01 zł czerwiec – 5,72 zł lipiec – 5,22 zł sierpień – 6,01 zł wrzesień – 5,46 zł październik – 5,46 zł listopad – 6,01 zł grudzień – 6,01 zł

Dodatek do wynagrodzenia. W lutym aż 1000 zł więcej

Luty będzie momentem, w którym efekty przepisów najbardziej ucieszą pracowników. Osoby, które cały swój etat realizują w systemie nocnym, mogą liczyć na niemal 1000 zł ekstra.

Wynika to z faktu, że w tym miesiącu stawka godzinowa jest najwyższa, a liczba godzin roboczych pozwala na wygenerowanie solidnej sumy. Dla porównania, w zeszłym roku w kwietniu ten dodatek wynosił ok. 932 zł.

Portal RMF24 wylicza, że przy standardowych 160 godzinach pracy w miesiącu, dodatek wyniesie dokładnie 961,60 zł brutto. "Po zaokrągleniu i przy różnicach w liczbie godzin (np. 168 godzin w grafiku zmianowym) kwota zbliża się do 1000 zł brutto" – zauważa redakcja RMF24.