Od 27 stycznia obowiązują ważne zmiany w Kodeksie pracy. Chodzi m.in. o ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Od 27 stycznia obowiązują ważne zmiany w Kodeksie pracy. Chodzi m.in. o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Shutterstock.com/RomanR

Od 27 stycznia br. w Kodeksie pracy obowiązują ważne zmiany. Dotyczą one m.in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Po nowelizacji przepisów zmienia się termin, w którym będzie on wypłacany. Zmiany obejmują również załatwianie wielu spraw pracowniczych.

Od 27 stycznia 2026 roku w życie weszły ważne zmiany w Kodeksie pracy. Ujednolicono kwestię wypłat, zmieniając termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nowe przepisy upraszczają również załatwianie formalności, wprowadzając możliwość składania wniosków online.

Ekwiwalent za urlop. Ważna zmiana w terminie wypłaty pieniędzy

To już kolejna ważna nowelizacja Kodeksu pracy. W grudniu ubiegłego roku przyglądaliśmy się m.in. głośnemu tematowi jawności wynagrodzeń. Nowe regulacje, które obowiązują od 27 stycznia, zmieniają z kolei zasady dotyczące wypłat ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dotychczas ekwiwalent wypłacano w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Od teraz środki wypłacane będą w tym samym dniu, w którym wypłaca się wynagrodzenie. Jeśli jednak termin wypłaty przypadnie przed dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma 10 dni od rozwiązania stosunku pracy na wypłatę ekwiwalentu za urlop.

Przypomnijmy, że są sytuacje, w których ekwiwalent nie przysługuje. Określa je 3. paragraf art. 171 Kodeksu pracy, który brzmi:

"Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą".

Łatwiejsze załatwianie formalności i zmiany w ZFŚS

Ponadto wiele spraw pracowniczych nie będzie wymagało już formy papierowej. Od teraz komunikacja między pracownikiem i pracodawcą będzie często mogła przyjąć formę elektroniczną. E-mail lub dokument z podpisem kwalifikowanym wystarczą, by m.in. złożyć wniosek o przekazanie informacji o monitoringu, urlop bezpłatny, wyjście prywatne lub odbiór nadgodzin, ustalić harmonogram czasu pracy czy też odebrać instrukcję BHP. Co ważne, utrzymano w mocy konieczność zachowania papierowej formy wypowiedzenia umowy o pracę.

Zmiany obejmą również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). To forma wsparcia finansowego oferowanego pracownikowi przez pracodawcę. Środki gromadzone na specjalnym koncie przeznaczane są np. na dofinansowanie wypoczynku, działalność sportowo-rekreacyjną, kulturalno-oświatową lub pomoc materialną dla pracowników i ich rodzin. ZFŚS obowiązuje w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników (w określonych przypadkach – co najmniej 20 pracowników) w przeliczeniu na etaty.

Od teraz pracodawcy, u których nie powołano związków zawodowych, będą musieli konsultować regulaminy funduszu socjalnego z co najmniej dwoma pracownikami (wcześniej wystarczył jeden pracownik). Ma to zwiększyć transparentność i poprawić ochronę interesów pracowników.

