Co można, a czego nie można w Środę Popielcową?

W tym roku Środa Popielcowa wypada 18 lutego. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, który otwiera Wielki Post. Wiernych obowiązują ważne zasady. Co można, a czego nie można robić w Środę Popielcową? Sprawdź, jak nie popełnić grzechu.

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem lub Wstępną Środą, otwiera 40-dniowy okres Wielkiego Postu przed Wielkanocą. W 2026 roku wypada ona 18 lutego. Oddziela ona karnawał, czas zabaw, od okresu pokutnego. To szczególny dzień w Kościele katolickim, a wiernych obowiązują ważne zasady. Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła i co z postem? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyjaśnienie, jak nie popełnić grzechu ciężkiego.

Msza w kościele. Czy trzeba na nią iść?

W Środę Popielcową wierni mają przypomnieć sobie o pokucie i nawróceniu, a także przemijalności życia. Choć tego dnia obowiązują pewne zasady, na przykład te dotyczące postu (do których przejdziemy za chwilę), to nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy świętej. Pierwszy dzień postu nie znajduje się na liście świąt nakazanych (w kalendarzu liturgicznym jest ich dziewięć). Przepisy kościelne nie nakazują wiernym pójścia do kościoła, lecz duchowni zalecają udział w obrzędzie posypania głów popiołem, który stanowi symbol rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Zasady postu w Środę Popielcową

Najważniejszą zasadą obowiązującą w Środę Popielcową jest zachowanie ścisłego postu (ilościowego i jakościowego). Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego parafianie mogą zjeść tylko trzy posiłki: dwa lekkie, niepełne, i jeden do syta. Zakazane jest jedzenie mięsa, z wyjątkiem ryb. Ścisły post obowiązuje przez dwa dni w roku: Środę Popielcową i Wielki Piątek (w tym roku 3 kwietnia). Szczegóły zachowania postu mogą być określane przez zarządzenia Konferencje Episkopatu oraz ordynariuszy.

Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty. Kodeks prawa kanonicznego kan. 1252

Co ważne, wierni, którzy świadomie zignorują te zasady, popełnią grzech ciężki. W ramach postu ścisłego zaleca się, by wierni zrezygnowali nie tylko z mięsa, ale również alkoholu i słodyczy. Powinni oni przeżyć dzień w pokorze, odmawiając sobie przyjemności. W Środę Popielcową można jeść np. warzywa, ryż, kasze, makarony, produkty mączne, nabiał, jaja, grzyby, owoce morza i ryby.

Osoby chore, starsze oraz wykonujące ciężką pracę fizyczną, a także kobiety w ciąży i matki karmiące zwolnione są z obowiązku ścisłego postu. Wówczas zalecane są inne formy umartwienia, w tym modlitwa, jałmużna lub rezygnacja z innych przyjemności.

