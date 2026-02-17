Bartosz Romowicz zostanie usunięty z Polski 2050? Tego chcą w partii Fot. Shutterstock / YouTube / Bartosz Romowicz; montaż: naTemat.pl

Bartosz Romowicz może zostać usunięty z Polski 2050, która i tak jest w rozsypce. Poseł i wiceprzewodniczący klubu został właśnie prawomocnie skazany z oskarżenia prywatnego. Paulina Henning-Kloska twierdzi, że polityk zataił tę informację, a "jego zachowanie opisane w wyroku jest absolutnie skandaliczne". Wiceszefowa partii uderzyła przy okazji w przewodniczącą.

Polska 2050 przeżywa turbulencje. Założoną przez Szymona Hołownię partią, która miała być nową jakością i powiewem świeżości w polskiej polityce, targają wewnętrzne spory. Z ugrupowaniem żegnają się Michał Kobosko, Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Roehrenschef, a "poważnie zastanawia się nad tym" Aleksandra Leo i część innych działaczy.

Bartosz Romowicz prawomocnie skazany

Z Polską 2050 może pożegnać się kolejny poseł. Tyle że – jeśli tak się stanie – nie będzie to jego decyzja, a władz partii. Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu, został skazany prawomocnym wyrokiem sądu – poinformował 16 lutego Business Insider. Chodzi o sprawę z oskarżenia prywatnego.

Jak czytamy, sprawa trafiła do sądu w 2022 roku, czyli zanim Romowicz uzyskał mandat. "Sąd uznał Romowicza za winnego tego, że 29 grudnia 2022 w Ustrzykach Dolnych podczas sesji Rady Miasta, która była transmitowana przez internet, znieważył radną Annę B., która pozwała polityka w drodze oskarżenia prywatnego" – podał BI. Polityk był wtedy burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

Wyrok drugiej instancji zapadł 3 lutego w Sądzie Okręgowym w Krośnie, a skład orzekający w pełni utrzymał wyrok pierwszej instancji z 13 października w Sądzie Rejonowym w Lesku.

Portal dotarł do akt sprawy. "Kobieta oskarżyła polityka o pomówienie, że 'jest perfidna, bezczelna i chora na punkcie oskarżonego, że jeździ za Bartoszem Romowiczem oraz że jej syn S. B. grozi oskarżonemu, jak również że Anna B. stalkuje oskarżonego, grozi oskarżycielce prywatnej zawiadomieniami do prokuratury, że ma obsesję na punkcie oskarżonego, że od dwóch lat zieje do niego jadem, że ma sporo prywatnych animozji, żeby się odczepiła od niego i jego rodziny, że jest dobra w składaniu zawiadomień na policję i z uwagi na parkowanie swojego samochodu utrudnia interesantom wejście do Urzędu Miasta oraz śledzi poczynania oskarżonego" – czytamy.

Polityk został skazany za znieważenia i pomówienia, kara: 2,5 tys. zł grzywny, zapłata nawiązki w kwocie 2 tys. zł na rzecz radnej oraz 300 zł na rzecz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego. Informacja o wyroku ma trafić do Prezydium Sejmu, a jeśli ten uzna, że Romowicz rażąco naruszył zasady etyki poselskiej, może stracić część uposażenia albo diety. Mandatu nie straci.

Bartosz Romowicz zostanie usunięty z Polski 2050? Tego chcą w partii

Romowicz stracić może jednak miejsce w partii. Jak podał BI, do Polski 2050 ma trafić wniosek o jego usunięcie. Paulina Henning-Kloska, wiceszefowa Polski 2050, twierdzi, iż polityk zataił informację o tym, że toczy się przeciwko niemu sprawa w sądzie.

– Wszyscy nasi kandydaci w wyborach do Sejmu w 2023 roku wypełniali ankiety, w których odpowiadali, czy mają jakieś sprawy sądowe, postępowania karne w toku, czy byli skazani. Pan poseł Romowicz zataił swoją – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Henning-Kloska.

Jak twierdzi, o wyroku dowiedziała się z mediów. – Jego zachowanie opisane w wyroku jest absolutnie skandaliczne – oceniła Henning-Kloska. I dodała, że Romowicz "powinien zostać usunięty z partii, a już tym bardziej z kierownictwa klubu". Minister klimatu i środowiska dołożyła też cios pod adresem nowej szefowej partii, a jednocześnie minister funduszy i polityki regionalnej.