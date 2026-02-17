Warzywa i owoce od dziś muszą być lepiej oznaczone w sklepach. Na etykietach pojawiają się flagi państw Fot. oleksboiko / Shutterstock

Już od dziś, czyli 17 lutego, w sklepach nie będzie już "anonimowych" warzyw i owoców. Każde jabłko, pomidor czy ziemniak musi być teraz oznaczony flagą kraju pochodzenia. Inne zmiany będą dotyczyć też etykiet miodów czy soków. Co się jeszcze zmieni?

Do tej pory prawo wymagało jedynie podania nazwy państwa. Często jednak było to napisane drobnym druczkiem. W efekcie osoby starsze, niedowidzące lub po prostu zabiegane wrzucali do koszyka np. importowane truskawki, będąc przekonanymi, że mają te z polskie. Nowe przepisy sprawią, że rzut oka wystarczy, by znać kraj pochodzenia produktu.

Obowiązkowe flagi na owocach i warzywach. To naprawdę dużo daje

Nowe prawo uderza w nieuczciwe praktyki, ułatwia robienie świadomych zakupów, ale też daje większe szanse polskim rolnikom na sprzedaż rodzimych produktów. Dzięki czytelnym symbolom nikt już nie pomyli wczesnych ziemniaków z Egiptu z naszymi młodymi ziemniakami.

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek prezentacji grafiki z flagą państwa pochodzenia dla świeżych owoców, warzyw oraz bananów sprzedawanych bez opakowań. Ma to zapewnić konsumentom bardziej czytelną informację o kraju pochodzenia produktów – zarówno w formie słownej, jak i graficznej. Rozporządzenie wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Ministerstwo Rolnictwa

Nowe zasady oznaczania produktów w sklepach. Co się zmienia ?

Zmiany obejmują szeroki wachlarz artykułów, które goszczą w naszych koszykach każdego dnia. Od teraz musimy przygotować się na nowe standardy wizualne i merytoryczne w kilku kluczowych kategoriach:

Świeże warzywa sprzedawane luzem muszą posiadać obok nazwy państwa czytelną grafikę z jego flagą narodową. Wszystkie owoce dostępne na wagę będą znakowane kolorowym symbolem kraju, z którego zostały sprowadzone do sklepu. Mieszanki miodów będą miały precyzyjnie opisany skład z listą wszystkich państw pochodzenia uszeregowaną malejąco według ich procentowego udziału. Soki i nektary zyskają nowe oznaczenia dotyczące zawartości naturalnych cukrów oraz specjalną kategorię dla produktów o obniżonej kaloryczności. Dżemy i konfitury będą musiały zawierać znacznie więcej owoców w każdym słoiku, a nazwa marmolada zostanie zarezerwowana wyłącznie dla przetworów z cytrusów.

