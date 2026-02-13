Kwiaty z marketu na walentynki to zły pomysł. W ten jeden dzień w roku można zaszaleć Fot. naTemat

W dyskontach i marketach już na wejściu można znaleźć bukiety na walentynki za 10-15 zł. Pytanie tylko, czy twoja druga połówka naprawdę zasługuje na taki prezent i czy na tyle wyceniasz swoją miłość. Dobrze się zastanów, gdy będziesz chciał przyoszczędzić na różach. Wybór kwiaciarni to najlepsza inwestycja w twój związek i zaraz wyjaśnię dlaczego.

REKLAMA

Cięte kwiaty z marketu to miły gest, ale jeśli są kupione bez okazji. Nikt nie spodziewa się wiązanki tulipanów w zwykły wtorek po powrocie z pracy. Jednak walentynki rządzą się zupełnie innymi prawami. Czy tego chcemy, czy nie, to jedyny moment w roku, gdy oprawa ma znaczenie. Powinniśmy zaszaleć, szczególnie jeśli na co dzień nie jesteśmy zbyt wylewni uczuciowo.

Wzięcie bukietu z Biedronki czy Lidla to pójście na łatwiznę. I nie jest to kwestia snobizmu, ale zwykłego szacunku do osoby, którą (podobno) kochasz. Prawdziwy romantyzm wymaga odrobiny wysiłku, a nie tylko wrzucenia czegoś do koszyka między piwem a mrożonką.

REKLAMA

Miłości nie da się kupić, ale zaangażowanie ma swoją cenę

To trochę jak z oświadczynami. Zamiast pójść do jubilera, chcesz pokazać, jaki jesteś odważny i dowcipny, więc wyciągasz plastikowy pierścionek z nadmorskiego automatu. Liczysz na wzruszenie i uśmiech, a na 99 proc. otrzymasz konsternację i gwarancję, że ta chwila zostanie zapamiętana do końca życia, ale zupełnie nie tak, jak tego chciałeś.

Dla wielu kobiet kwiaty z marketu na walentynki to ten sam poziom zaangażowania. To cios wymierzony prosto w poczucie wyjątkowości. Jasne, liczy się pamięć, ale w tym konkretnym dniu ważny jest też wysiłek. Już samo pójście do profesjonalnej kwiaciarni pokazuje, że się starasz. Wrzucić gotowca do koszyka w dyskoncie potrafi przecież każdy.

REKLAMA

Dlaczego profesjonalna kwiaciarnia to lepszy wybór?

Prawdziwa kwiaciarnia oferuje coś, czego nie znajdziesz w markecie: jakość i niepowtarzalność. Wydanie większej kwoty na specjalnie skomponowany bukiet to forma poświęcenia. Oddajesz swój czas i pieniądze, by stworzyć coś unikalnego. Wybierając opcję budżetową z pomarańczową cenówką, dajesz sygnał, że twoje uczucie jest tanie i masowe, jak towar na półkach w sieciówkach.

Kwiaty z dyskontów są często trzymane w fatalnych warunkach i mogą błyskawicznie zwiędnąć. Wie to każdy, kto kiedykolwiek skusił się na roślinkę z marketu, która po tygodniu nagle umarła. W dobrej kwiaciarni płacisz za lepsze gatunkowo kwiaty oraz wiedzę ekspertów. Oni wiedzą, jak przygotować rośliny, by wyglądały świeżo i pięknie przez wiele dni.

REKLAMA

Walentynki to test z uważności w związku

Święto zakochanych to test tego, jak bardzo zależy ci na relacji. Kupując bukiet w miejscu, które sprzedaje piwa w promocji 12+12, pokazujesz brak finezji. Dopłacenie do wypasionej wiązanki to inwestycja w atmosferę, która zawsze procentuje. To dowód na to, że w imię waszego szczęścia nie idziesz na skróty.

Jeśli chcesz zaoszczędzić, zrób to na czymś innym. Nie oszczędzaj na bukiecie, który jest symbolem twojego oddania. Żyjemy w zabieganych czasach, w których ciągle skupiamy się na sobie. Sprawienie autentycznej radości osobie, którą kochamy, jest bezcenne i wymaga wyjścia poza schemat najniższej ceny.

Komercyjne święto, ale tradycji musi stać się zadość

Owszem, można powiedzieć, że walentynki to święto komerchy i wytwór kapitalizmu. Prawda jest jednak inna. Tradycja ta korzeniami sięga starożytnego Rzymu i Luperkaliów. Ma znacznie głębszy fundament, niż nam się wydaje. Nie powstała tylko po to, by nabić kabzę producentom słodyczy... i kwiatów.

Bojkotowanie tego dnia w imię walki z korporacjami może wydawać się słuszne, ale ryzykujesz wiele w sferze emocjonalnej. Żyjemy w społeczeństwie opartym na kodach kulturowych i rytuałach. One budują nasze poczucie przynależności, które jest fundamentalną potrzebą każdego człowieka.

REKLAMA