Polskie przedsiębiorczynie udowadniają, że świetnie im idzie nie tylko zarządzanie budżetem firmowym, ale i domowym. Najnowsze badanie pokazuje, jak kobiety biznesu budują swoją finansową niezależność w kraju nad Wisłą. Większość zabezpiecza się nie tylko na niespodziewane sytuacje, ale i na całkiem przewidywalną starość.
Ponad połowa Polaków (52 proc.) posiada oszczędności, ale często są one zbyt małe, by zapewnić spokojny sen. Na tym tle wyróżniają się przedsiębiorczynie, bo niemal połowa z nich zbudowała już poduszkę finansową (równowartość kilku miesięcznych podstawowych wydatków). Kobiety biznesu myślą też przyszłościowo, bo aż 85 proc. z nich aktywnie zabezpiecza swoją emeryturę.
Polskie przedsiębiorczynie wiedzą jak ważna jest poduszka finansowa
Raport "Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości" (do pobrania tutaj) towarzyszący XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką pokazuje, że dla kobiet prowadzących biznes płynność finansowa to podstawa również w życiu prywatnym. Nie chodzi tu tylko o samo gromadzenie środków na koncie, ale o budowanie zabezpieczenia na różne sytuacje losowe jak np. wypadki, choroby itd. (do tego właśnie służy poduszka finansowa). Z danych wynika, że oszczędności pozwolą im przetrwać znacznie dłużej niż podręcznikowe 3 miesiące.
Wciąż jednak istnieje grupa, która balansuje na krawędzi, bo 28 proc. pań nie posiada żadnych oszczędności. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ogólny trend jest pozytywny i świadczy o rosnącej wiedzy ekonomicznej polskich przedsiębiorczyń.
"Dane pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce opiera się na świadomym zarządzaniu finansami i myśleniu długoterminowym" – zauważa Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką. Dodaje również, że "Oszczędności i odpowiedzialne podejście do zobowiązań pozwalają budować realną odporność firm i dają kobietom poczucie stabilności".
Zobacz także
Kredyt hipoteczny nie jest obcy kobietom biznesu
Przedsiębiorcze Polki nie boją się ryzyka i często sięgają po finansowanie z zewnątrz, by rozwijać biznes, inwestować w siebie czy realizować marzenia. Ponad połowa z nich posiada aktywne zobowiązania, ale sumiennie je spłaca.
Aż 68 proc. właścicielek firm reguluje raty w terminie. Jedynie niewielki odsetek pozwala sobie na płatności na ostatnią chwilę (tylko 1 proc. badanych przyznaje się do brania tzw. chwilówek).
Polskie bizneswoman myślą już o emeryturze
Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. polskich przedsiębiorczyń działa na rzecz zabezpieczenia swojej jesieni życia. ZUS i KRUS pozostaje najważniejszy dla niemal połowy badanych, ale to nie jedyna forma lokowania kapitału na starość.
Tylko 15 proc. respondentek przyznaje, że nie robi nic w kierunku zabezpieczenia emerytalnego. Pozostała część kobiet bierze sprawy w swoje ręce, bo wie, że o niezależności finansowej w przyszłości trzeba myśleć już teraz.