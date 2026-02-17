Polskie przedsiębiorczynie wiedzą jak ważna jest poduszka finansowa. Ile z nich oszczędza?
Polskie przedsiębiorczynie nie myślą tylko o finansach firmy. Inwestują również w swoją teraźniejszą i przyszłość Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Polskie przedsiębiorczynie udowadniają, że świetnie im idzie nie tylko zarządzanie budżetem firmowym, ale i domowym. Najnowsze badanie pokazuje, jak kobiety biznesu budują swoją finansową niezależność w kraju nad Wisłą. Większość zabezpiecza się nie tylko na niespodziewane sytuacje, ale i na całkiem przewidywalną starość.

Ponad połowa Polaków (52 proc.) posiada oszczędności, ale często są one zbyt małe, by zapewnić spokojny sen. Na tym tle wyróżniają się przedsiębiorczynie, bo niemal połowa z nich zbudowała już poduszkę finansową (równowartość kilku miesięcznych podstawowych wydatków). Kobiety biznesu myślą też przyszłościowo, bo aż 85 proc. z nich aktywnie zabezpiecza swoją emeryturę.

Polskie przedsiębiorczynie wiedzą jak ważna jest poduszka finansowa

Raport "Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości" (do pobrania tutaj) towarzyszący XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką pokazuje, że dla kobiet prowadzących biznes płynność finansowa to podstawa również w życiu prywatnym. Nie chodzi tu tylko o samo gromadzenie środków na koncie, ale o budowanie zabezpieczenia na różne sytuacje losowe jak np. wypadki, choroby itd. (do tego właśnie służy poduszka finansowa). Z danych wynika, że oszczędności pozwolą im przetrwać znacznie dłużej niż podręcznikowe 3 miesiące.

  • 21 proc. badanych posiada zabezpieczenie w wysokości od 7 do 12 miesięcznych dochodów
  • 18 proc. kobiet ma odłożoną równowartość półrocznych zarobków
  • 7 proc. przedsiębiorczyń zgromadziło środki pozwalające na przetrwanie ponad roku

    • Wciąż jednak istnieje grupa, która balansuje na krawędzi, bo 28 proc. pań nie posiada żadnych oszczędności. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ogólny trend jest pozytywny i świadczy o rosnącej wiedzy ekonomicznej polskich przedsiębiorczyń.

    Fot. Raport Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości

    "Dane pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce opiera się na świadomym zarządzaniu finansami i myśleniu długoterminowym" – zauważa Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką. Dodaje również, że "Oszczędności i odpowiedzialne podejście do zobowiązań pozwalają budować realną odporność firm i dają kobietom poczucie stabilności".

    Kredyt hipoteczny nie jest obcy kobietom biznesu

    Przedsiębiorcze Polki nie boją się ryzyka i często sięgają po finansowanie z zewnątrz, by rozwijać biznes, inwestować w siebie czy realizować marzenia. Ponad połowa z nich posiada aktywne zobowiązania, ale sumiennie je spłaca.

  • 30 proc. przedsiębiorczyń spłaca kredyt hipoteczny
  • 27 proc. korzysta z kredytów gotówkowych, samochodowych lub leasingów
  • 7 proc. pożycza środki od rodziny lub znajomych

    • 68 proc. właścicielek firm reguluje raty w terminie. Jedynie niewielki odsetek pozwala sobie na płatności na ostatnią chwilę (tylko 1 proc. badanych przyznaje się do brania tzw. chwilówek).

    Polskie bizneswoman myślą już o emeryturze

    Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. polskich przedsiębiorczyń działa na rzecz zabezpieczenia swojej jesieni życia. ZUS i KRUS pozostaje najważniejszy dla niemal połowy badanych, ale to nie jedyna forma lokowania kapitału na starość.

  • 47 proc. korzysta z obowiązkowych systemów ZUS lub KRUS
  • 33 proc. wybiera bezpieczne lokaty i konta oszczędnościowe
  • 28 proc. lokuje kapitał w nieruchomościach
  • 20 proc. inwestuje w akcje i obligacje
  • 19 proc. posiada konta emerytalne IKE lub IKZE

    • Tylko 15 proc. respondentek przyznaje, że nie robi nic w kierunku zabezpieczenia emerytalnego. Pozostała część kobiet bierze sprawy w swoje ręce, bo wie, że o niezależności finansowej w przyszłości trzeba myśleć już teraz.