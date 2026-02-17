Polskie przedsiębiorczynie nie myślą tylko o finansach firmy. Inwestują również w swoją teraźniejszą i przyszłość Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Polskie przedsiębiorczynie udowadniają, że świetnie im idzie nie tylko zarządzanie budżetem firmowym, ale i domowym. Najnowsze badanie pokazuje, jak kobiety biznesu budują swoją finansową niezależność w kraju nad Wisłą. Większość zabezpiecza się nie tylko na niespodziewane sytuacje, ale i na całkiem przewidywalną starość.

Ponad połowa Polaków (52 proc.) posiada oszczędności, ale często są one zbyt małe, by zapewnić spokojny sen. Na tym tle wyróżniają się przedsiębiorczynie, bo niemal połowa z nich zbudowała już poduszkę finansową (równowartość kilku miesięcznych podstawowych wydatków). Kobiety biznesu myślą też przyszłościowo, bo aż 85 proc. z nich aktywnie zabezpiecza swoją emeryturę.

Polskie przedsiębiorczynie wiedzą jak ważna jest poduszka finansowa

Raport "Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości" (do pobrania tutaj) towarzyszący XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką pokazuje, że dla kobiet prowadzących biznes płynność finansowa to podstawa również w życiu prywatnym. Nie chodzi tu tylko o samo gromadzenie środków na koncie, ale o budowanie zabezpieczenia na różne sytuacje losowe jak np. wypadki, choroby itd. (do tego właśnie służy poduszka finansowa). Z danych wynika, że oszczędności pozwolą im przetrwać znacznie dłużej niż podręcznikowe 3 miesiące.

21 proc. badanych posiada zabezpieczenie w wysokości od 7 do 12 miesięcznych dochodów 18 proc. kobiet ma odłożoną równowartość półrocznych zarobków 7 proc. przedsiębiorczyń zgromadziło środki pozwalające na przetrwanie ponad roku

Wciąż jednak istnieje grupa, która balansuje na krawędzi, bo 28 proc. pań nie posiada żadnych oszczędności. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ogólny trend jest pozytywny i świadczy o rosnącej wiedzy ekonomicznej polskich przedsiębiorczyń.

Fot. Raport Polki i przedsiębiorczość 2025: Oszczędności, zobowiązania i zabezpieczenie przyszłości

"Dane pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce opiera się na świadomym zarządzaniu finansami i myśleniu długoterminowym" – zauważa Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką. Dodaje również, że "Oszczędności i odpowiedzialne podejście do zobowiązań pozwalają budować realną odporność firm i dają kobietom poczucie stabilności".

Kredyt hipoteczny nie jest obcy kobietom biznesu

Przedsiębiorcze Polki nie boją się ryzyka i często sięgają po finansowanie z zewnątrz, by rozwijać biznes, inwestować w siebie czy realizować marzenia. Ponad połowa z nich posiada aktywne zobowiązania, ale sumiennie je spłaca.

30 proc. przedsiębiorczyń spłaca kredyt hipoteczny 27 proc. korzysta z kredytów gotówkowych, samochodowych lub leasingów 7 proc. pożycza środki od rodziny lub znajomych

Aż 68 proc. właścicielek firm reguluje raty w terminie. Jedynie niewielki odsetek pozwala sobie na płatności na ostatnią chwilę (tylko 1 proc. badanych przyznaje się do brania tzw. chwilówek).

Polskie bizneswoman myślą już o emeryturze

Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. polskich przedsiębiorczyń działa na rzecz zabezpieczenia swojej jesieni życia. ZUS i KRUS pozostaje najważniejszy dla niemal połowy badanych, ale to nie jedyna forma lokowania kapitału na starość.

47 proc. korzysta z obowiązkowych systemów ZUS lub KRUS 33 proc. wybiera bezpieczne lokaty i konta oszczędnościowe 28 proc. lokuje kapitał w nieruchomościach 20 proc. inwestuje w akcje i obligacje 19 proc. posiada konta emerytalne IKE lub IKZE