Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050 Fot. Shutterstock

W Polsce 2050 wrze. Joanna Mucha właśnie ogłosiła, że odchodzi z partii Szymona Hołowni. Posłanka zamieściła w sieci wpis, w którym podziękowała koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia za minione pięć lat pracy. "Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała.

Kłopotów w Polsce 2050 ciąg dalszy. W minionych tygodniach w partii dochodziło do potężnych napięć, a od kilku dni aż huczy na temat kolejnych odejść. Joanna Mucha dołączyła do tych, którzy żegnają się z ugrupowaniem. Posłanka publicznie ogłosiła swoją decyzję.

Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050

W minionych dniach z Polski 2050 odeszli m.in. Michał Kobosko, Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Roehrenschef, a Aleksandra Leo w rozmowie z Tok FM ujawniła, że także rozważa ten ruch. Na rozstanie z partią, której szefem do niedawna był Szymon Hołownia, zdecydowała się również Joanna Mucha.

"Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" – pisze posłanka.

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050

Jak opisywaliśmy w naTemat, nową szefową Polski 2050 została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Falę odejść zapoczątkowały wydarzenia z minionej soboty, kiedy to m.in. przyjęto "uchwałę kagańcową". Ma ona wyciszyć napięcia wewnętrzne w ugrupowaniu do daty Zjazdu Krajowego, tj. 21 marca. Członków wezwano do deeskalacji napięć, zawieszenia postępowań dyscyplinarnych i zamrożenia zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Zapytana o to, co musiałoby się stać, żeby została w Polsce 2050, Aleksandra Leo mówiła w Tok FM: