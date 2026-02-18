W Polsce 2050 wrze. Joanna Mucha właśnie ogłosiła, że odchodzi z partii Szymona Hołowni. Posłanka zamieściła w sieci wpis, w którym podziękowała koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia za minione pięć lat pracy. "Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała.
Kłopotów w Polsce 2050 ciąg dalszy. W minionych tygodniach w partii dochodziło do potężnych napięć, a od kilku dni aż huczy na temat kolejnych odejść. Joanna Mucha dołączyła do tych, którzy żegnają się z ugrupowaniem. Posłanka publicznie ogłosiła swoją decyzję.
Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050
W minionych dniach z Polski 2050 odeszli m.in. Michał Kobosko, Żaneta Cwalina-Śliwowska i Anna Radwan-Roehrenschef, a Aleksandra Leo w rozmowie z Tok FM ujawniła, że także rozważa ten ruch. Na rozstanie z partią, której szefem do niedawna był Szymon Hołownia, zdecydowała się również Joanna Mucha.
"Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" – pisze posłanka.
Trzęsienie ziemi w Polsce 2050
Jak opisywaliśmy w naTemat, nową szefową Polski 2050 została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Falę odejść zapoczątkowały wydarzenia z minionej soboty, kiedy to m.in. przyjęto "uchwałę kagańcową". Ma ona wyciszyć napięcia wewnętrzne w ugrupowaniu do daty Zjazdu Krajowego, tj. 21 marca. Członków wezwano do deeskalacji napięć, zawieszenia postępowań dyscyplinarnych i zamrożenia zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.
Zobacz także
Zapytana o to, co musiałoby się stać, żeby została w Polsce 2050, Aleksandra Leo mówiła w Tok FM:
– Aby w ogóle wziąć się za zasypywanie podziałów, aby w ogóle mówić o jakiejkolwiek jedności czy spójności klubu, należy rozmawiać z drugą stroną. "Uchwała kagańcowa" to nie jest rozmowa. Czekamy na jakąś reakcję, na jakiś ruch ze strony nowej pani przewodniczącej. Może wycofa się z tego pomysłu. Jeśli ta uchwała nie zostanie wycofana, to trudno wyobrazić sobie dalsze funkcjonowanie w tej partii.