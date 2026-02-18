Szykuje się kontynuacja kultowego filmu "Nigdy w życiu". Fot. kadr z filmu "Nigdy w życiu"

Popularność słynnej komedii romantycznej pt. "Nigdy w życiu" wróciła w ostatnim czasie ze zdwojoną siłą. Katarzyna Grochola – autorka powieści, w której poznajemy historię Judyty, przekazała wspaniałe wieści dla fanów. Będzie kontynuacja i nie tylko na papierze, ale również na ekranach.

REKLAMA

Film "Nigdy w życiu" swoją premierę miał w 2004 roku. To ekranizacja bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi pod tym samym tytułem. Historia Judyty, granej przez znakomitą Danutę Stenkę, opowiada o kobiecie, która po rozwodzie musi na nowo poukładać swoje życie. Z pomocą przyjaciół, własnej determinacji i odrobiny szczęścia Judyta podejmuje decyzję o budowie domu na wsi i o nowym początku – także w miłości.

Produkcja w reżyserii Ryszarda Zatorskiego i na podstawie scenariusza Ilony Łepkowskiej urzekła widzów lekkim humorem, ciepłem oraz uniwersalnym przesłaniem o sile kobiecej niezależności i nadziei na drugą szansę.

REKLAMA

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy znów głośno zrobiło się o filmie "Nigdy w życiu". Wróciła jego popularność, a na Tik-Toku powstał nawet trend "judytowanie" (moda na slow life) lub inaczej nazywany "judyta era", który jest inspirowany losami głównej bohaterki tej produkcji.

"Nigdy w życiu 2": znamy szczegóły

Mamy bardzo dobre wieści dla fanów tej historii. Katarzyna Grochola, goszcząc w jednym z ostatnich wydań "Dzień dobry TVN", ujawniła, że w marcu premierę będzie miała jej nowa książka "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później".

REKLAMA

– Myślałam, że Judytę gdzieś tam już zostawiłam. Nie chciałam robić części jeden, dwa, trzy, cztery, osiem, dziesięć. Ale moja przyjaciółka, która jest terapeutką, tak bardzo mnie prosiła. Powiedziała mi, żebym napisała coś wesołego – przyznała pisarka.

Judyta w nowej książce Grocholi jest szczęśliwa, pozostaje w związku i wciąż przyjaźni się z Ulą. – Judyta już nie może pracować w żadnym kobiecym piśmie, ponieważ przeglądarki internetowe odebrały jej pracę. W związku z czym robi coś zupełnie innego, ale nie powiem co – wspomniała Grochola.

Niezłą gratką dla sympatyków "Nigdy w życiu" może być też informacja o planowanej ekranizacji. Grochola oficjalnie potwierdziła, że Danuta Stenka zgodziła się po ponad 20 latach ponownie wcielić się w Judytę.

REKLAMA