Platforma HBO Max opublikowała pierwszy zwiastun nowego polskiego serialu oryginalnego "Piekło kobiet". Akcja produkcji przenosi widzów do Warszawy lat 30. XX wieku, a obsada jest dosłownie wypełniona gwiazdami. Premiera już tuż, tuż – zapowiada się hit.
Nowy serial HBO Max zapowiada się jako połączenie dramatu obyczajowego i kryminału, a jednocześnie jako opowieść o kobiecej solidarności i walce o podmiotowość w czasach, gdy prawo i obyczaj stały po stronie mężczyzn. Premierę serialu "Piekło kobiet" zaplanowano już na 6 marca.
O czym jest "Piekło kobiet"? Jest już zwiastun serialu HBO Max
Warszawa lat 30. XX wieku to miasto kontrastów, społecznych nierówności i moralnej hipokryzji. Właśnie w tej rzeczywistości osadzona jest historia Heleny Wróblewskiej – redaktorki pisma matrymonialnego 'Fortuna Amandi".
Główna bohaterka, w którą wciela się gwiazda "Domu dobrego" Agata Turkot, trafia na trop mrocznej sprawy po śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła w wyniku nielegalnego zabiegu usunięcia ciąży. Jedynym śladem po dziewczynie jest zagadkowy list pozostawiony w redakcji.
Z czasem Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi razem z mężem Maksymilianem (w tej roli Mateusz Damięcki), może być powiązana z dramatycznymi losami kolejnych kobiet. Śledztwo wciąga ją w świat zakazanych pragnień, przemocy i społecznej obłudy, gdzie każda decyzja może mieć tragiczne konsekwencje.
Na jej drodze staje również Emil Heckmann – brat zmarłej tancerki, grany przez Huberta Miłkowskiego, który za wszelką cenę próbuje doprowadzić do sprawiedliwości.
Zobacz także
"Piekło kobiet" to plejada polskich gwiazd
W "Piekle kobiet" zobaczymy imponującą obsadę polskiego kina i telewizji. Obok Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego w serialu występują m.in.: Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Andrzej Kłak oraz Paulina Krzyżańska.
Producentką serialu "Piekło kobiet" jest Ewa Puszczyńska, znana z realizacji nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych "Ida" i "Strefa interesów".Za r eżyserię odpowiada Anna Maliszewska, autorem zdjęć jest Wojciech Zieliński, a scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.