"Piekło kobiet" ma pierwszy zwiastun Fot. HBO Max

Platforma HBO Max opublikowała pierwszy zwiastun nowego polskiego serialu oryginalnego "Piekło kobiet". Akcja produkcji przenosi widzów do Warszawy lat 30. XX wieku, a obsada jest dosłownie wypełniona gwiazdami. Premiera już tuż, tuż – zapowiada się hit.

Nowy serial HBO Max zapowiada się jako połączenie dramatu obyczajowego i kryminału, a jednocześnie jako opowieść o kobiecej solidarności i walce o podmiotowość w czasach, gdy prawo i obyczaj stały po stronie mężczyzn. Premierę serialu "Piekło kobiet" zaplanowano już na 6 marca.

O czym jest "Piekło kobiet"? Jest już zwiastun serialu HBO Max

Warszawa lat 30. XX wieku to miasto kontrastów, społecznych nierówności i moralnej hipokryzji. Właśnie w tej rzeczywistości osadzona jest historia Heleny Wróblewskiej – redaktorki pisma matrymonialnego 'Fortuna Amandi".

Główna bohaterka, w którą wciela się gwiazda "Domu dobrego" Agata Turkot, trafia na trop mrocznej sprawy po śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła w wyniku nielegalnego zabiegu usunięcia ciąży. Jedynym śladem po dziewczynie jest zagadkowy list pozostawiony w redakcji.

Z czasem Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi razem z mężem Maksymilianem (w tej roli Mateusz Damięcki), może być powiązana z dramatycznymi losami kolejnych kobiet. Śledztwo wciąga ją w świat zakazanych pragnień, przemocy i społecznej obłudy, gdzie każda decyzja może mieć tragiczne konsekwencje.

Na jej drodze staje również Emil Heckmann – brat zmarłej tancerki, grany przez Huberta Miłkowskiego, który za wszelką cenę próbuje doprowadzić do sprawiedliwości.

"Piekło kobiet" to plejada polskich gwiazd

W "Piekle kobiet" zobaczymy imponującą obsadę polskiego kina i telewizji. Obok Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego w serialu występują m.in.: Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Andrzej Kłak oraz Paulina Krzyżańska.

