Kiedy premiera serialu "Piekło kobiet" z Agatą Turkot i Katarzyną Herman? Fot. materiał prasowy

"Piekło kobiet" jest kolejnym serialem HBO Max, który ma zadatki na to, by stać się hitem w Polsce. W dramacie obyczajowym poświęconym losom kobiet w latach 30. XX wieku główną rolę gra Agata Turkot. Wcześniej aktorka zachwyciła swoją kreacją w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego. Niebawem tytuł trafi do streamingu.

Po rewelacyjnie przyjętym "Domu dobrym", którym Wojciech Smarzowski wywołał ogólnokrajową dyskusję na temat przemocy domowej, Agata Turkot wystąpi w roli głównej w serialu kryminalno-obyczajowym pod tytułem "Piekło kobiet". Twórcy najnowszej produkcji oryginalnej HBO Max zabiorą widzów do czasów poprzedzających II wojnę światową.

"Piekło kobiet" z Agatą Turkot. O czym jest fabuła nowego serialu HBO Max?

"Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność" – czytamy w oficjalnym opisie "Piekła kobiet", którego premierę zaplanowano na 6 marca w serwisie streamingowym HBO Max.

Widzowie będą śledzić poczynania Heleny Wróblewskiej, redaktorki pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi", która na własną rękę zbada zagadkową śmierć pewnej tancerki rewiowej. Dziewczyna zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży i pozostawiła po sobie tajemniczy list, który protagonistka postara się odszyfrować.

"W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry" – zapowiadają twórcy.

U boku Agaty Turkot zobaczymy na małym ekranie również Mateusza Damięckiego ("Furioza"), Katarzynę Herman ("1670"), Huberta Miłkowskiego ("Hiacynt"), Borysa Szyca ("Heweliusz"), Marię Kowalską ("Znachor"), Piotra Polaka ("The Office PL"), Bogumiłę Bajor ("Kobieta z...") oraz Jacka Komana ("Scheda").

