Skład Fanty jest różny w poszczególnych krajach Europy. To ma bezpośredni wpływ na smak Fot. pixinoo / Shutterstock

Fanta Fancie nierówna. Smak tego pomarańczowego napoju w Europie jest inny w zależności od tego, gdzie go kupujemy. Nawet Coca-Cola w poszczególnych krajach aż tak bardzo nie różni się w składzie. A wszystko przez... podatek cukrowy. Gdzie Fanta jest najsłodsza, a gdzie nie jest ulepkiem?

REKLAMA

Mit o lepszej "chemii z Niemiec" już dawno został obalony. Okazało się, że proszki Persil są produkowane w Raciborzu. Jednak w przypadku napojów gazowanych rzeczywistość jest inna. I faktycznie, te kupione na Zachodzie smakują inaczej.

To jednak nie kwestia tego, że producenci nam czegoś żałują albo gorzej traktują, ale efekt lokalnych przepisów. Każde państwo unijne ma własną strategię walki o zdrowie swoich obywateli. To z kolei przekłada się na to, ile cukru jest w Fancie.

Skład Fanty w Europie jest różny

Różnice w zawartości cukru między poszczególnymi krajami są ogromne. Z danych opublikowanych przez Statista.de wynika, że co kraj, to inny smak pomarańczowej Fanty. Rozbieżności w składzie sięgają nawet 10 gramów na każde 100 ml płynu.

REKLAMA

"Podczas gdy w przypadku Coca-Coli zawartość cukru jest wszędzie taka sama lub przynajmniej zbliżona, w przypadku Fanty Orange waha się ona znacznie" – informują eksperci z portalu Statista.

Głównym powodem są podatki od cukru. W siedmiu na trzynaście państw, gdzie napój jest najmniej słodki, obowiązują specjalne opłaty wymuszające na firmach zmianę składu i obniżenie zawartości cukru.

Zawartość cukru w napojach w Europie

Na załączonej mapce widać na jak na dłoni, że ilość cukru w popularnej pomarańczowej lemoniadzie różni się w zależności od kraju. Gdzie jest go najwięcej, a gdzie najmniej?

REKLAMA

Kraje z najniższą zawartością cukru (poniżej 5 g na 100 ml)

To grupa oznaczona kolorem żółtym. W większości tych państw (poza Finlandią i krajami bałtyckimi) obowiązuje podatek cukrowy (ukośne paski na mapie).

Polska Hiszpania Portugalia Wielka Brytania Irlandia Dania Finlandia Estonia, Łotwa i Litwa Chorwacja i Słowenia

Kraje ze średnią zawartością cukru (od 5,0 do 9,9 g na 100 ml)

Grupa oznaczona kolorem pomarańczowym. W tych państwach Fanta zachowuje klasyczną, słodszą recepturę, a większość z nich nie stosuje dodatkowych opłat (brak pasków).

Niemcy (7,6 g) Francja (i to pomimo podatku cukrowego) Szwecja Grecja Turcja Albania Mołdawia i Bośnia i Hercegowina

REKLAMA

Kraje z najwyższą zawartością cukru (powyżej 10 g na 100 ml)

Grupa oznaczona kolorem bordowym. Tu cukru jest najwięcej, a przepisy są najbardziej liberalne.

Białoruś (rekordowe 13,4 g) Belgia i Luksemburg (pomimo podatku w Belgii, napój pozostaje bardzo słodki) Holandia Austria i Szwajcaria Włochy Norwegia i Islandia Czechy, Słowacja i Węgry Rumunia, Bułgaria i Ukraina Serbia i pozostałe kraje bałtyckie (północne i centralne)

Najciekawszym wnioskiem z mapy jest to, że Polska przez wprowadzenie regulacji (podatek cukrowy, o którym za chwilę) znalazła się w grupie krajów pijących najmniej słodką wersję Fanty. Jeszcze kilka lat temu prawdopodobnie bylibyśmy w tym samym kolorze co Niemcy czy Czesi.

Podatek cukrowy w Polsce. Jak to działa?

W Polsce też działa opłata cukrowa. Rządowa strona biznes.gov.pl wyjaśnia, że została wprowadzona, by wspierać zdrowsze nawyki konsumentów oraz motywować producentów do zmiany receptur. Mechanizm działania podatku jest prosty: im więcej cukrów i słodzików, tym droższy produkt na półce.

Koszt napoju rośnie o 0,50 zł opłaty stałej za każdy litr, jeśli zawiera on cukier lub substancje słodzące. Do tego dochodzi 0,05 zł opłaty zmiennej za każdy gram cukru powyżej limitu 5 g na 100 ml. Dodatkowe 10 groszy dopłaca się za kofeinę lub taurynę. Maksymalnie państwo może pobrać 1,20 zł od każdego litra płynu.

REKLAMA

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa najczęściej na podmiotach sprzedających napoje do punktów handlu detalicznego (czyli sklepów) lub na samych producentach. System przewiduje jednak pewne ulgi.