Donald Tusk
Donald Tusk wzywa Polaków do opuszczenia Iranu Fot. X / Kancelaria Premiera

Donald Tusk wystosował bardzo poważne ostrzeżenie do wszystkich Polaków przebywających w Iranie. W trakcie briefingu podczas testów bezzałogowych systemów uzbrojenia w Zielonce szef rządu jasno i stanowczo zaapelował do rodaków, ostrzegając przed potencjalnym atakiem USA.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo straszyć, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość konfliktu jest bardzo realna – tak dokładnie brzmiały słowa Donalda Tuska, jakie wypowiedział podczas briefingu w Zielonce.

Czy USA zaatakują Iran?

Premier dodał, że "za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę". Dodajmy, że pierwsze podobne apele wystosowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w styczniu 2026 zachęcało opuszczenia Iranu.

Jak podają zagraniczne media, w tym m.in. CNN, amerykańskie wojsko jest gotowe do ataku na Iran, ale Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Faktem jest, że Pentagon przenosi swój personel z rejonu Bliskiego Wschody zarówno do Europy, jak i do USA.

Zobacz także

logo
Iran na krawędzi, USA w gotowości. Bunt, krew i walka o przyszłość kraju
logo
Start Rady Pokoju zapowiada się skromnie. Garstka przywódców leci do USA
logo
Polska wzywa ambasadora Iranu. Domagamy się końca represji
logo
Nowy ruch USA ws. Iranu. Potężna grupa uderzeniowa płynie na Bliski Wschód
logo
Iran wrze, USA w gotowości. Mylisz się, jeśli sądzisz, że Trump już odpuścił
logo
Pilny komunikat polskiego MSZ. "Obywatele muszą natychmiast opuścić Iran"

Nadzieja w rozmowach USA–Iran

Dzisiejsze słowa Donalda Tuska mogą sugerować, że do ewentualnego ataku mogłoby dość jutro lub nawet dzisiaj. Tymczasem ze źródeł z otoczenia prezydenta USA wynika, że armia amerykańska miałaby osiągnąć całkowitą zdolność bojową w sobotę, ale ewentualny atak nie nastąpi raczej w nadchodzący weekend. Równolegle w Genewie trwają rozmowy na linii USA–Iran, ale pozostają one bezowocne.

Ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie jest największe od lat, ale nie byłby to pierwszy atak Stanów Zjednoczonych na Iran. W dniu 22 czerwca 2025 roku siły USA przeprowadziły operację "Midnight Hammer", atakując irańskie obiekty nuklearne w Fordow, Natanz i Isfahanie, używając m.in. bomb "niszczycieli bunkrów" GBU-57A/B.