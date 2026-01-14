Pilny komunikat polskiego MSZ ws. polskich obywateli w Iranie. Fot. shutterstock / boybehindacamera // Fot. X / MSZ

Sytuacja w Iranie staję się coraz poważniejsza. W protestach zginęło mnóstwo osób. Tymczasem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się z pilnym apelem do naszych obywateli, aby ci natychmiast opuścili kraj. Największe media na świecie donoszą, że do "akcji" może wkroczyć USA i to w ciągu 24 godzin.

W Iranie trwa totalny chaos. Tamtejsze władze brutalnie tłumią trwające od grudnia protesty przeciwko reżimowi. Liczby, które spływają z różnych źródeł, pokazują skalę okrucieństwa. Według amerykańskiej organizacji obrońców praw człowieka mogło tam już zginąć prawie 2500 protestujących. Aresztowano ponad 18 000 osób.

MSZ apeluje: natychmiast opuszczajcie Iran

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zamierza milczeć. Odezwano się w tej sprawie już kilka dni temu. Teraz ponowiono pilny apel o natychmiastowe opuszczenie Iranu.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna" – podano. Resort apeluje też, by rejestrować się na stronie odyseusz.msz.gov.pl. "To realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" – wyjaśnia MSZ.

"USA mogą interweniować w ciągu 24 godzin"

Nie tylko Polacy, ale też Amerykanie zostali poproszeni kilka dni temu o opuszczenie Iranu. Donald Trump, który od początku fali protestów w Iranie stawia się w roli "politycznego patrona" demonstrantów, publicznie ostrzega Teheran przed krwawymi represjami. W wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS mówił, że jeśli władze zaczną wieszać protestujących, "zobaczymy, co się stanie", a USA podejmą "bardzo mocne działania".

Nie wykluczył też użycia siły. Ponadto w środę 14 stycznia agencja Reutersa, powołując się na słowa przedstawiciela władz USA, poinformowała, że Stany Zjednoczone wycofują część personelu z baz na Bliskim Wschodzie.