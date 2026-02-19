Były książę Andrzej został aresztowany Fot. Shutterstock

Jak podaje telewizja BBC, były książę Andrzej został aresztowany w swoje 66. urodziny pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Policja wydała oświadczenie w sprawie zatrzymania w Norfolk "mężczyzny po sześćdziesiątce". Sprawa ma związek z ujawnionymi aktami Jeffreya Epsteina.

Według brytyjski mediów Andrew Mountbatten-Windsor został aresztowany w czwartek (19 lutego, czyli w 66. urodziny) pod zarzutem nadużyć, jakich miał się dopuścić w ramach pełnionej przez siebie funkcji publicznej. Pod posiadłością syna królowej Elżbiety II i brata króla Karola III w hrabstwie Norfolk miało pojawić się wiele furgonetek – tak wynika ze zdjęć opublikowanych na łamach "Daily Mail".

BBC: Były książę Andrzej został aresztowany

BBC donosi, że do zatrzymania w Norfolk doszło po tym, jak służby z Thames Valley poinformowały o ​​rozpatrywaniu skargi związanej z potencjalnym rozpowszechnianiem przez arystokratę materiałów poufnych nieżyjącemu przestępcy Jeffreyowi Epsteinowi. Policja przeszukuje również posiadłość byłego księcia w hrabstwie Berkshire.

"W ramach śledztwa aresztowaliśmy dzisiaj mężczyznę po sześćdziesiątce z Norfolk. [...] Rozumiemy, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej. Będziemy informować o jej przebiegu w stosownym czasie" – przekazała w oficjalnym oświadczeniu policja z Thames Valley, podkreślając, że zatrzymany nadal przebywa w areszcie policyjnym.

W odtajnionych pod koniec stycznia dokumentach śledczych w sprawie Jeffreya Epsteina znalazły się m.in. zdjęcia, które mają przedstawiać brata króla Karola w kompromitujących okolicznościach. Na jednej z fotografii pochylał się nad leżącą na podłodze dziewczyną.

Maile udostępnione przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych sugerowały, że książę Andrzej mógł dzielić się oficjalnymi dokumentami handlowymi Wielkiej Brytanii z Epsteinem – i to po tym, jak niesławny finansista został skazany za przestępstwa seksualne.