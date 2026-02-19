"Ród smoka" wraca w teaserze 3. sezonu. Trwa odliczanie, fani czekają na wojnę

Teaser 3. sezonu "Rodu smoka". Kiedy premiera serialu? Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

"Ród smoka" wróci w połowie roku na HBO Max. Twórcy chwalą się teaserem z 3. sezonu prequela "Gry o tron". Fani odliczają minuty do jego premiery. Miłośnicy prozy George'a R.R. Martina doskonale zdają sobie sprawę, że w wojnie domowej Targaryenów nie ma już odwrotu.

W finale 2. sezonu "Rodu smoka" widzieliśmy, jak Rhaenyra Targaryen i jej mąż Daemon gromadzą armię – w tym bękartów valyriańskiej krwi – by odbić Królewską Przystań. Wcześniej Alicent Hightower błagała dawną przyjaciółkę, by zawarła z nią pokój, ale wojenna machina została wprawiona w ruch. W międzyczasie lord Harrenhal, podejrzewając, że bezwzględny brat króla, Aemond Targaryen, planuje przeprowadzić zamach stanu, zachęca zasiadającego na Żelaznym Tronie Aegona II Targaryena do ucieczki z Czerwonej Twierdzy.

Teaser 3. sezonu "Rodu smoka". Kiedy premiera na HBO Max?

Na premierę 3. sezonu "Rodu smoka" widzowie czekają prawie 2 lata. Showrunner Ryan Condal nie chce dłużej trzymać ich w niepewności, dlatego ogłasza, że pierwszy odcinek kontynuacji wyląduje w serwisie streamingowym HBO Max w czerwcu 2026 roku. Fani odliczają teraz minuty do debiutu teasera.

Trzeci sezon serialu przedstawi najważniejsze wydarzenia z czasów wojny domowej zwanej Tańcem Smoków. Tym, czego możemy się spodziewać po nadchodzących odcinkach, jest morska bitwa w Przełyku, czyli zacięte i wyjątkowo brutalne starcie floty zwolenników Rhaenyry Targaryen (czarnych) z poplecznikami Aegona II (zielonymi).

Zgodnie z zapowiedziami twórców kolejny rozdział adaptacji kroniki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina będzie przerastać skalą dotychczasowe odsłony. Nic dziwnego, skoro sama bitwa w Przełyku uchodzi za najkrwawsze wydarzenie Tańca Smoków.

Emma D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy") wcieli się w Rhaenyrę Targaryen, a Olivia Cooke ("Sound of Metal") znów zagra Alicent Hightower.

Na małym ekranie powtórnie zobaczymy Matta Smitha ("The Death of Bunny Munro"), Toma Glynn-Carneya ("Dunkierka"), Ewana Mitchella ("Wichrowe wzgórza"), Fabiena Frankela ("Grupa zadaniowa") Phię Saban ("The Last Kingdom"), Rhysa Ifansa ("Notting Hill") i Harry'ego Colletta ("Doktor Dolittle").